Hasonló eset történt Olaszországban is, ahol egy fiatal egyetemista kapott véletlen 6 adag Pfizert egy toszkánai kórházban.

A 69 éves Szakács László valószínűleg figyelmetlenség miatt kapott hat adagot a Pfizer oltóanyagából múlt hét pénteken Szombathelyen, akinek a történetét a Vas megyei lap, a vaol.hu írta meg – számolt be a 444.hu. Egy napot a kórházban töltött, azóta sincsenek tünetei.

A férfi elmondása szerint, amikor beült a rendelőbe, hogy megkapja az oltást, a háziorvosa azt mondta neki, hogy még sosem adott be Pfizert, ezért lehetett, hogy a teljes ampullát felszívta a fecskendőbe, amiben 6 adag van.

Akkor derült ki, hogy talán túl sokat kaptam, amikor a többi időpontra érkező pfizeresnek is adni kellett volna, de már nem volt adag. Amikor hazaértem, rám telefonált az orvos, hogy vissza kellene jönni, mert többet kaptam. Nem állíthatom, hogy hatot, de úgy tudom, annyi van egy ampullában. A sürgősségire szóló beutalómon csak az szerepelt, hogy „véletlenül többet kapott”

- meséli Szakács László.

A férfinak pár órán át 37 fokos hőemelkedése volt, és a vérnyomása is felment 180-ra, de szerint ez azért is lehetett, mert nagyon stresszelt a kórházi környezet miatt, mivel életében egyetlen egyszer volt csak kórházban, mandulakivétel miatt. Szakács Lászlónak az éjszakát benn kellett tölteni a kórházban, ahol a kórházi személyzet azzal viccelődött, hogy a hat adag miatt 4-5 évig védett lesz, Szakács László szerint „jól megkapta, pedig eredetileg nem is óhajtott oltakozni.”

Másnap, amikor hazaengedték, Szakács László a kórházból kilépve egy kis nyomást érzett a fejében, amit a vakcinának tulajdonított. Azóta viszont jól van, dolgozik és nagyon fitt.

A lap megkereste Vas Megyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjét, dr. Wächter Walter megyei tiszti főorvost az esettel kapcsolatban, de még nem válaszoltak.

A lap hozzáteszi,

Hivatalosan meg nem erősített információink szerint a több adag oltás beadása figyelmetlenségből történhetett, a védőoltást nem lehet túladagolni, az olaszországi esetben sem lett az illetőnek baja.

Forrás: 444.hu, vaol.hu