Márki-Zay Péter: már a fideszesek szerint is marhaságot csinál a fidesz, ismét a lopás a cél

Ma már írtunk azzal kapcsolatban, hogy több tucat szervezet tiltakozik a fideszes privatizáció ellen, még a fideszes polgármester is marhaságnak nevezte a törvényjavaslatot.



Fotó:MTI/Mohai Balázs

Ezzel kapcsolatban Márki-Zay Péter is reagált közösségi oldalára írt bejegyzésben

amikor már a fideszesek szerint is marhaságot csinál a fidesz

- kezdi bejegyzését, majd azzal folytatta:

... akkor lehet reménykedni. Az elmúlt években okozott pusztítás tiszta lelkiismerettel teljesen elfogadhatatlan minden magyar számára.

Felháborodását fejtette ki azzal kapcsolatban is, hogy most még az önkormányzati lakásokat is elvennék az önkormányzatoktól.

Látjuk, hogy a cél ismét a lopás: az eddig pártembereknek osztogatott budai lakásokat akarják ellopni. De ehhez miért kell minden önkormányzatot tönkretenni, lakásállományától megfosztani, hogy ezentúl immár senkinek ne tudjon lakást biztosítani?

Úgy véli:

az önkormányzati bérlakásokat nem a fideszesek szűk csoportjának kell féláron eladni, vagy üresen, kihasználatlanul tartani, hanem azon cigány vagy nem cigány többgyermekes családoknak kiadni, akik a piacon még akkor sem jutnak bérlakáshoz, ha bőven van pénzük. És persze ott vannak azok, akiknek nincs bőven pénzük.

A teljes bejegyzés itt olvasható:



Forrás:Facebook

Címlapkép:MTI/Mohai Balázs