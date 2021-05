Gyurcsány Ferenc megszólalt a moslékkoalícióról

Érdekes Facebook-posztot írt ma délután.

A kormánypárti narratíva által rendszeresen moslékkoalíciónak csúfolt ellenzéki összefogást állította párhuzamba a második világháborús szövetségkötésekkel a DK elnöke.

Gyurcsány azt írja, ahogy az egykori szövetséges hatalmak, most a szövetséges pártok teszik félre másodrangúvá lett korábbi vitáikat.

A II. világháború menetét a szövetséges hatalmak fordították meg. Az Egyesült Államok, Nagy Britannia és a Szovjetunió. Egy korábbi gyarmat, annak gyarmattartója és a kommunista ősellenség országa.

Kövér görcsember moslékkoalíciónak hívná őket.

Most is széles szövetség alakul korábbi riválisok között. Most itt, Magyarországon.

Egymással sokáig farkasszemet néző, vetélkedő, megbélyegző pártok álltak össze, hogy új Magyarországot teremtsenek.