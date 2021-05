Leszakad az ég a következő napokban – ennyi eső eshet a magyar nagyvárosokra

Szombaton, vasárnap és hétfőn is számítanunk kell záporok, zivatarok kialakulására – írja az Időkép.



Fotó: Propeller

Helyenként élénk lehet a szél, de zivatarok környezetében erős, viharos lökések is előfordulhatnak. Szombat reggel 5 és 12, délután 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap a viharok környezetében erős, viharos lökésekre is számítani kell. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul.

Hétfőn is többfelé szükség lesz az esernyőkre, eső, zápor, zivatar ezen a napon is kialakulhat, helyenként jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Napközben 15-22 fokot mérhetünk.

A portál számításai szerint ennyi csapadék hullhat nagyvárosainkra a következő három napban:

Budapest: 13 mm Miskolc: 14 mm Székesfehérvár: 13 mm Debrecen: 14 mm Pécs: 12 mm Győr: 15 mm Szeged: 13 mm Kecskemét: 14 mm

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a zivatarveszély miatt szombatra citromságra (elsőfokú) figyelmeztetést adott ki Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar kivételével csaknem az összes megyére.

Forrás: idokep.hu

