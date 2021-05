"Nem bírom magam kipihenni. Ugyanolyan fáradtan ébredek, mint ahogy lefeküdtem" – videón az orosházi COVID-osztály egy műszakja

Filmet forgattak az orosházi COVID-osztályról, az ápolók halálosan fáradtak

Maga az intézmény készítette a felvételt még április 23-án, több ápoló is arról számolt be, hogy mennyire fáradt. Az viszont kiderült, hogy a COVID-osztályon látottak az egyiküket arra ösztönözték, hogy nemcsak ő, de a családja tagjai is regisztráljanak az oltásra.

A 24.hu vette észre, hogy a YouTube-ra felkerült egy 14 perces kisfilm, amelyet az orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet töltött fel Orosházi COVID napló címen.

A filmben egy április 23-ai 12 órás műszakot mutatnak be egy diplomás ápoló és az intenzív osztály főorvosa segítségével, a filmben több szakdolgozó és orvos is megszólal, de két beteg is vállalta a nyilatkozást.

Nem bírom már magam kipihenni. Ugyanolyan fáradtan ébredek, mint ahogy lefeküdtem

- mondja egy diplomás nővér a film elején, a szakember a bemutatott műszakban egy közepesen súlyos COVID-betegeket ápoló osztályon dolgozik.

Patakiné Márkus Eszter aneszteziológiai szakasszisztens, főnővér-helyettes a filmben elmondta, ősszel még nehezebb volt a helyzetük, mert akkor több fiatalt láttak súlyos állapotban.

Az egyik beteg – aki vállalta a megszólalást, akkor egy hete volt a kórházban – arról beszélt, a betegség első jele a gyengeség volt. A kórházi személyzet munkájáról csak elismerően tudott szólni:

Nagyon toppon vannak, emberfeletti munkát végeznek.

Egy gyógytornász, Karkus Edina elmondta, a koronavírusos betegeknek légzőtornát kell tanítani, mert leginkább a tüdőt támadja meg a vírus, így azokat a területeket lélegeztetik át, ahová nehezebben jut az oxigén.

Király Istvánné Mariann, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás osztály főnővére a felvételen a következőket mondja:

Hat óránként forgatjuk a betegeket és ez olyan megterhelő mind fizikailag – a beöltözött, orverállos felszerelésben – hogy bizony sokszor, amikor kijövünk a 4 órás munkaidő után egy pihenőre 2 óra hosszára, csurom vizesek a nővérek.

Dr. Molnár István, az osztály főorvosa úgy látta,

a másságát a betegállománynak nem is a korosztálybeli különbség képezi, hanem a több szervi elégtelenséget okozó vírusos fertőzés, ami az átlagnál magasabb szintre emeli az elhalálozás gyakoriságát. Ez jelenti számunkra a lelki terhet, és az a nagy számú betegforgalom, amivel eddig nem találkoztunk, a fizikai terhet. A kettő együtt kombinálva hozza elő azt, hogy maga az egészségügyi dolgozó is olyan szinten tud fizikálisan és lelkileg kifáradni és megbetegedni akár, ami eddig nem volt tapasztalható

–tette hozzá.

Az intézmény a videóhoz azt írta, a filmmel azt kívánták bemutatni, hogy kisvárosi kórház csapata hogyan tud megbírkózni a járvánnyal, hogyan veszik fel ellene a harcot, mik a motivációk, amik a rengeteg nehézség ellenére tovább viszi a dolgozókat.

