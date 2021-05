Hiába fizette ki a hitelét egy nyugdíjas nő, behajtókat küldtek rá

Már régen rendezte a hiteltartozását, amikor a pénzintézet követelni kezdte az összeget – írja a 24.hu.



Fotó: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor

A Blikk.hu értesülései szerint úgy tett adóslistára egy Bács-Kiskun megyei nőt egy pénzintézet, hogy ő már régen rendezte a tartozását. A nyugdíjas 13, illetve 14 éve vett fel egy 100 és egy 150 ezer forintos gyorskölcsönt a pénzintézettől. A nő állítása szerint kifizetett minden részletet, majd 11 év múlva egyszer csak követelni kezdték rajta a tartozást. Végül behajtócég is kopogtatott nála – írja a 24.hu.

A vádlott többször leírta és telefonon is elmondta, hogy volt, amikor egyben fizetett ki 40 ezer forintot, máskor pedig 100 ezer forintot adott a törlesztőrészletekért nála kopogtató munkatársnak. Ráadásul megtalálta a befizetést igazoló szelvények legtöbbjét is, de hiába küldte be a másolatokat, nem igazán fogadták el azzal, hogy elmosódottak.

Ehhez képest meglepő, hogy a pénzintézet végül nem tett feljelentést. A nő azt hallotta, a munkatárs nem tudott elszámolni a pénzzel, vagy a könyvelők hibáztak, de nem tudja, ez igaz-e. Szerinte őt igazolja, hogy a behajtócég visszalépett az ellene indított pertől, nem fizette be az illetéket, és ezért a bíróság megszüntette az eljárást.

Forrás: Blikk.hu, 24.hu

