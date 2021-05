Karácsony válaszolt a fideszes médiának: ezért nem fejezte be valójában a doktorit

Az utóbbi napokban számtalan írás jelent meg Karácsony Gergely tudományos karrierjéről, amelynek nagy része kitért arra, hogy a miniszterelnök-jelölt nem fejezte be a doktoriját.



Fotó: Karácsony Gergely/Facebook

Mióta bejelentette indulását a miniszterelnöki címért, a kormánymédiát egyre inkább elkezdte foglalkoztatni Karácsony szakmai múltja, amiről több cikk is született a napokban. Most megérkezett a válasz Budapest főpolgármesterétől – és a PM miniszterelnök-jelöltjétől – arra, hogy miért nem szerzett doktori címet.

Az egyetemi, tudományos világban a komolyság egyik mércéje a publikációk száma. Akár megtisztelőnek is tarthatnám, hogy az én rövidke tudományos karrieremről mennyi publikáció született, csak ezen a hétvégén, zömmel a lakájmédiában. Szívesen hozzájárultam volna ezekhez, ha valaki megkérdezett volna, de ilyen ez, úgy látszik, a tények csak megkötik egyes alkotók fantáziáját. Végképp megtisztelő, hogy maga a rektor, Lánczi András is megtörte a hosszú csendet.

– kezdi Facebook-posztját Karácsony.

– szögezte le a főpolgármester. Emellett kiért a tanári múltjára is:

Említettem legutóbb, nagyon szerettem tanítani. Hogy hogyan csináltam, azt nem az én tisztem eldönteni, szerintem nem is a lakájmédiáé. Hanem a diákoké. Szerencsére, ők meg is tették a tanárok értékelésére szolgáló Mark My Professor oldalon. Azért teszek ide erről egy képet, mert van egy másik Karácsony Gergely is az egyetemi világban, ismeretlenül is elnézést kérek tőle azért, amit mostanság ki kell állnia.