Szobrot állítanának Törőcsik Marinak Velemben

Velem polgármestere, Bakos László a Blikk.hu-nak nyilatkozott arról, hogy szobrot szeretne állítattni a nemzet színészének a településen – írja a Telex.hu.



Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Bakos László több módon is szeretne tisztelegni az április 16-án elhunyt Törőcsik mari emléke előtt. Az egyik a szobor, amelyet ahhoz a padhoz tervez, ahol a művésznő sokat üldögélt a házával szemben. Emellett utcát is nevezne el Törőcsikről a településen, a házát pedig emlékháznak alakítaná át. A szoborról és az utcáról a járvány miatt nem tudtak eddig gyűlést tartani, de hamarosan eljöhet ennek is az ideje – írja a Telex.hu.

Szerettem és tiszteltem, büszke vagyok, hogy megtisztelt azzal, tegezhettem. Sokat beszélgettünk, állandóan Unicummal kínált, de az egész faluval közvetlen volt a viszonya. Folyamatosan viccelődött, kimondottan csintalan humora volt

– mondta a lapnak a falu vezetője.

Törőcsik a betegsége előtt sokat volt az osztrák határ melletti faluban, zöld gumicsizmát húzott, és gyakran beszélgetett a helyiekkel. Törőcsik Mari Pélyen született, a hevesi faluban búcsúztatták el végakarata szerint.

Forrás: Telex.hu

