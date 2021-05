Idei csúcsára erősödött a forint: itt az MNB válasza, ami sokakat meglephet

Virág Barnabás, a jegybank alelnöke a Reutersnek nyilatkozott arról, milyen tervekkel néznek az inflációs adatokra – adta hírül a HVG.hu.



A legutóbbi inflációs adatok meglepték az elemzőket, hiszen áprilisban 8 éves csúcsra gyorsult az áremelkedés mértéke Magyarországon – írja a HVG.hu. A tendenciára természetesen felfigyelt az MNB is. Virág Barnabás alenök már arról beszélt a Reutersnek, nem szabad alábecsülni az inflációs kockázatokat. A portfolio.hu által szemlézett interjú szerint a júniusban megjelenő friss inflációs jelentés lesz a döntések mozgatórugója, ekkor

elképzelhető az is, hogy a tavaly július óta 0,6 százalékos alapkamathoz is hozzányúlnak.

Ráadásul a jegybank eszközvásárlási programját is visszafoghatják, míg a rövid távú piaci kockázatokat az egyhetes betétek kamatának változtatásával tervezik kezelni. Virág szerint az MNB nem gondolkodik egyszeri kiigazító lépésben, a monetáris politika továbbra is adatvezérelt üzemmódban marad, ami akár azt is jelentheti, hogy trendfordulóhoz érkeztünk és egy szigorító ciklus kezdetét jelentette be a jegybank.

Ma korán reggel 355 forintot kértek egy euróért, addig 10 óra körül már csak 353,4-et. Ez a legerősebb árfolyam az év kezdete óta, tavaly nyár óta nem kellett ilyen keveset adni egy euróért.

