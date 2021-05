Mi történik Orbán Viktor Facebook-fiókjával? Lájkgyűjtő poszt jelent meg a miniszterelnök oldalán

Azt már megszokhattuk Orbántól, hogy előszeretettel posztol a közösségi oldalaira, de ez a poszt azért még tőle is távol áll. Vagy mégsem?



Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A Blikk.hu szúrta ki Orbán Viktor mai bejegyzése, ami nem igazán illik bele a megszokott hírfolyamába. Szokott posztolni gasztronómiáról, családról és persze az országot érintő ügyekről, barátságos, közvetlen, mégis kissé hivatalos stílusban. A mai posztszöveg viszont nem ilyen. Inkább olyan, mintha a miniszterelnök szeretne bezsebelni pár lájkot az oldalának.

A poszt szövege ugyanis eléggé lájk- és kommentvadász. Olyannyira, hogy azt gondolhatnánk, valaki feltörte a miniszterelnök oldalát és most szórakozik. Mondjuk, ha így van, akkor rendesen felépítette:

Hahó, fészbukosok! Ki örül az esőnek? Kommentben várom a tageket // Who likes the rain? Tag someone in the comment section!