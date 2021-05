Az operatív törzs sajtótájékoztatóján bejelentették, mikor indul a magyar vakcinagyártás

György László, az ITM államtitkára beszélt a most még távolinak tűnő magyar oltóanyagról a Nemzeti Oltóanyaggyár alapkőletétele kapcsán – adta hírül a 24.hu.

A 24.hu cikke szerint száz nap múlva teszik le a Nemzeti Oltóanyaggyár alapkövét Debrecenben – ezzel a bejelentéssel kezdődött az operatív törzs sajtótájékoztatója. Majd György László, az ITM államtitkára elárulta, hogy 2022 végén kezdhetnek oltóanyagot gyártani Magyarországon.

Később átadta a szót Müller Cecíliának, aki a friss adatok felsorolásával kezdte a mondandóját. Az országos tiszti főorvos szerint továbbra is kedvezőek a járványügyi adatok:

A harmadik hullám leszálló ágának vége felé közeledünk a védőoltásoknak köszönhetően.

Azt is újra elmondta, hogy Szputnyik V oltóanyag már csak korlátozottan elérhető, mert ebből már minden dózist leszállítottak az oroszok, és ezek szerint nem rendelünk többet belőle. Azonban minden más vakcinából van, vagy érkezik szállítmány, és hozzátette:

Vakcinabőség van.

Aztán hangsúlyozta, hogy a második oltást is fontos felvennie mindenkinek, mert így alakul ki a megfelelő szintű védettség. Az országos tiszti főorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyártók előírásait érdemes követni abban is, hogy mikor adatjuk be a második adagot.

