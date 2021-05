A KSH 2,3 százalékos GDP-csökkenést mért az év első három hónapjában. Ám 2020 végéhez képest mégis nőtt a gazdaság teljesítmánye – írja a hvg.hu.

Fotó: Pixabay.com

A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint a nyers adat 2,3, a szezonális és naptárhatással kiigazított számok 1,8 százalékos csökkenést mutatnak a magyar GDP idei első negyedévében 2020 január-márciusához képest. Az előző negyedévhez, 2020 október-decemberéhez viszonyítva 1,9 százalékos növekedést mért a KSH.

Hozzátették: a járvány olyan gyors változásokat hozott a gazdaságban, amely hatással van az adatok felvételére és feldolgozására, ezért a későbbiekben korrigálhatják a mostani számot.

Mivel a második negyedévben a tavalyi összeomláshoz viszonyítva egész biztos, hogy nagy növekedés jön, a mostani adatokon múlt, hogy V vagy W alakú válságról beszélhetünk-e, vagyis a tavaly április-júniusi zuhanás után töretlen lesz-e a visszaerősödés, vagy lesz-e olyan negyedév, ami rosszabb az előzőnél – egyelőre az jó hír, hogy az éves szintű visszaesés ellenére legalább az előző negyedévhez képest növekedést mértek. Itt két, ellentétes hatást láttunk: az ipar teljesítménye V alakot mutat, a szolgáltató szektoré viszont W-t – fogalmaz a hvg.hu.

A járvány miatt óriásit változhat a gazdaság helyzete, ezért fontos most figyelni arra, hogy milyen időszakból származó adatokat hasonlítunk össze. Ezért részletesebb elemzés előtt érdemes egymás mellé tenni 2020 és 2021 első negyedévének rövid idővonalát.

Ahogy a lap fogalmaz 2020-ban:

- úgy telt el a január, de még a február első fele is, hogy egy normális év lesz a gazdaságban,

- február utolsó hetében már lehetett sejteni Magyarországon is, hogy baj lehet, ennek a leglátványosabb példája a február-március fordulóján kitört felvásárlási láz volt,

- a kormány március 11-én hirdetett veszélyhelyzetet, ugyanaznap kezdett el zuhanni a forint,

- március 16-án vezették be az iskolazárat és az üzletek rövidített nyitva tartását, az ezt követő néhány napban bezártak az autógyárak,

- kijárási korlátozást március 28-án vezettek be, vagyis a negyedévnek az utolsó négy napjában volt érvényben.

2021 első negyedéve pedig a így nézett ki:

- az éttermek zárva tartottak a teljes negyedévben, a szállodák csak üzleti célból fogadhattak vendégeket,

- az ország nagy gyárai szinte végig működtek – kivételt az autógyárak rövid leállása jelentett, de ennek csak közvetetten volt okozója a járványhelyzet -,

- március 8-ától jött némi szigorítás: a boltok többségét bezárták, de a nagyobb forgalmat biztosítók – élelmiszerüzletek, patikák, drogériák, benzinkutak – nyitva maradhattak ekkor is, az iskolákba pedig addig nyolcadik osztálytól felfele nem kellett bemenni, március 8-tól zártak be az általános iskolák és az óvodák is,

- a terasznyitás és más korlátozások feloldása pedig látványos volt, de az első negyedéves adatok elemzésénél nem lehet még figyelembe venni.

Azaz dióhéjban:

Egy olyan negyedévet, amelynek az utolsó három hetében voltak szigorú korlátozások, hasonlítunk össze egy olyan negyedévvel, amelyben a szolgáltató szektor végig nagyon nagy bajban volt, a gyárak viszont működtek, és az utolsó három és fél hétben jött egy kicsivel több korlátozás.

Azt, hogy a GDP-adat részleteiben miként állt össze, szokás szerint csak két hét múlva teszi majd közzé a KSH, de a már kiadott adatokból is le lehet vonni elég sok következtetést – írja a lap.

Forrás: hvg.hu

Címlapkép: Pixabay.com