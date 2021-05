Kuncze Gábor Dobrev mellett teszi le a voksát és szerinte "bármelyik jelölt meg tudja angolul tanulni, hogy "disznósajt""

Kuncze Gábor, az SZDSZ egykori elnöke Facebook posztjában elmélkedett az előválasztásról – írja a Magyar Hang.

Forrás: Facebook

Az ellenzéki pártok sorra megnevezték az előválasztáson induló miniszterelnök jelöltjeiket. Be is indult azonnal a papagáj kommandó, mondván, hogy az egyik nem is beszél angolul. Aztán most erről vitatkozunk. Nem kellene. Különben is, bármelyik jelölt meg tudja angolul tanulni, hogy "disznósajt", ahogy elnéztem, újabban megközelítőleg ennyi is elegendő