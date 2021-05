Jó hírek! 334.620 adag Pfizer-vakcina érkezik és csökken a koronavírus-koncentráció a szennyvízben

Folytatódik a 16-18 év közöttiek oltása és csökkenő tendenciát mutat a koronavírus-koncentráció a szennyvízben – tájékoztatott az operatív törzs.

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályának vezetője szerint a járvány lecsengőben van és a 19. heti szennyvízmintákban mért koronavírus-koncentráció enyhe csökkenést mutat országosan – írja a hvg.hu.

Kedden folytatódik a 16-18 év közöttiek oltása. Galgóczi figyelmeztette a fiatalokat, hogy mindenképpen vigyenek magukkal szülői beleegyező nyilatkozatot az oltáshoz.

Jelenleg korlátozottan lehet AstraZeneca- és Szputnyik V vakcinára időpontot foglalni az oltópontokon, illetve kevés Pfizer is rendelkezésére áll azoknak, akiket erről SMS-ben értesítettek.

A főosztályvezető tájékoztatása szerint csak kedden 334.620 adag Pfizer-vakcina érkezik Magyarországra, amit első és második körös oltásokra is fognak használni.

Galgóczi Ágnes ismertette a hétfői napra vonatkozó járványügyi adatokat is:

- 382 új koronavírus-fertőzést regisztráltak

- 64-en hunytak el a vírus okozta betegség szövődményeiben

- 2197-en szorulnak kórházi ellátásra közülük

- 251-en vannak lélegeztetőgépen

A főosztályvezető hangsúlyozta, hogy a csökkenő járványügyi számok és a növekvő átoltottság ellenére is figyelni kell a korlátozó intézkedések, például a maszkviselés és a távolságtartás betartására. Megkért mindenkit, hogy oltassa be magát másodszor is, mivel a két dózis teljesebb és hosszabb távú védettséget biztosít.

