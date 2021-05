Már pünkösdre összejöhet az ötmilliós oltottsági szám

Már pünkösdkor elérheti a legalább egyszer beoltottak száma az ötmilliót, ezért szerdai ülésén újabb lazításokról dönt a kormány.

Gulyás Gergely a múlt heti Kormányinfón arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány utáni lazítások következő fokozata ötmillió beoltottnál jöhet, és ezt az időpontot május végére tette – írja az infostart.hu.

Jelenleg már csaknem 4,8 millió ember kapta meg legalább az első oltását, így hamarosan jöhetnek az újabb enyhítések. Már csak azért is, mert vasárnapig vélhetően beadják a most felszabadított 199 ezer Pfizer-vakcinát is.

György István, az országos oltási munkacsoport vezetője is úgy fogalmazott az operatív törzs szerdai tájékoztatóján, hogy

"a kormány most tárgyalja, hogy ötmillió beoltott után mely korlátozásokat lehet még feloldani".

Egy korlátozást mindenképpen felold a kormány május 28-tól, akkor is, ha mégsem lenne meg addig az ötmillió beoltott: szabadon tarthatók lesznek ismét lakodalmak, amelyeken védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők is részt vehetnek – ezt még múlt csütörtökön jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Lapinformációk szerint rövidesen megszűnhet az ingyenes parkolás, amely ellen már a kormánypárti polgármesterek is tiltakoznak, és a megnövekedett autósforgalom mellett szinte lehetetlenné teszi a parkolást a belvárosokban.

A másik megszűnő kötelezettség lehet az állandó közterületi maszkviselés is, a szabályok felülvizsgálatának a lehetőségét megerősítette a Kormányzati Tájékoztatási Központ is.

