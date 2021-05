De ki lesz Gyurcsány? Kiderült, kik fognak szerepelni az őszödi beszédről készülő titokzatos krimiben

A 24.hu a szereplőgárda egy részének kilétét kiderítette: Bánovits Vivianne és Mózes András főszerepben látható majd, de játszik majd Trill Zsolt is.

Február derült ki, hogy nagyszabású politikai krimi készül a 2006. őszi eseményekről:

a cselekmény az őszödi beszéd kiszivárogtatása körül forog majd. A filmet nagy titkolózás övezi, nem adtak róla semmiféle hivatalos tájékoztatást. Valószínűleg A hazugság ára címen érkezik majd, 800 milliós tervezett költségvetéssel.

2006. október 24. Rendőrök könnygázgránáttal oszlatják a tömeget a Ferenciek terén. MTI Fotó: Honéczy Barnabás

A filmtervet egyelőre nagy titkolózás övezi. A cég ügyvezetőjét és egyik tulajdonosát, Kálomista Gábort februárban és azóta is kereste a lap az üggyel kapcsolatban, de emailben és telefonon sem kívánt nyilatkozni, ahogy a castingot végző Universe Management Kft. ügyvezetője sem. Ám a film forgatása azóta már biztosan elkezdődött, amit a köztéri díszletek tettek egyértelművé:

több lap is közölt fotókat arról, hogy kiégett autók és rohamrendőrök tűntek fel a Szabadság téren, a 2006-ban a tüntetők által megostromolt egykori tévészékház körül.

Két színész is nyilatkozott, akiket ismeretlenül, Facebookon kerestek meg az ígéretes főszerep-lehetőséggel, de végül egyikük sem ment el a castingra.

A kapkodás miatt is azt éreztem: lehet, hogy itt nem művészi célok dolgoznak a háttérben, hanem valami más. Márpedig színészként csak olyanhoz akarom adni az arcom, amit később is vállalhatónak tartok

– mondta az egyikük, hozzátéve, hogy a színházi és filmes berkekben zajló politikai csatározások nem az ő generációjának a harcai, ezért nem is kívánja folytatni őket.

A forgatás megkezdése persze jelzi, hogy megtalálták a két főszereplőt, aki a lap friss információi szerint két 1990-es születésű színész, Bánovits Vivianne és Mózes András lesz.

Bánovits 2012 és 2017 között a Thália Színház tagja volt, Mózes András pedig jelenleg is az, vagyis annak a színháznak a társulatában dolgozik, amelynek a filmet is készítő Kálomista Gábor az ügyvezető igazgatója.

Az utóbbi hetekben mindkettejük posztolt az Instagramon olyan forgatási fotót, amelyik ránézésre passzol a film témájához.

Amikor egy ambiciózus, de elnyomott közvéleménykutató szakember rájön, hogy a főnöke részt vett egy botrányos hangfelvétel kiszivárogtatásában, úgy dönt, fényt derít az igazság részleteire, hogy azzal jobb pozíciót zsarolhasson ki magának. Összeáll újságíró szerelmével, és nyomozni kezd, de mivel hamar konfrontálódik a főnökével, egy nagyhatalmú kör célpontjává válnak

– olvasható a rövid szinposzisban.

Az nem egyértelmű, hogy a közvéleménykutató szakember és az újságíró közül melyik a női és melyik a férfi karakter, de minden bizonnyal ez lesz a két főszerep a filmben.

A további karakterekről még kevesebbet tudni, így arról is, hogy Gyurcsány Ferenc bármilyen minőségben felbukkan-e a filmben, és ha igen, ki alakítja. Aki amúgy a készülő film miatt keményen be is szólt Orbánnak.

Elvileg a szereplőgárda további tagja lesz Zayzon Zsolt, Szikszai Rémusz és Trill Zsolt is. Zayzon, aki szintén a Kálomista vezette Thália tagja, telefonon meg is erősítette, hogy szerepel a filmben, de további részleteket nem árulhatott el.

Egyelőre azt is homály fedi, hogy mikor és hol lesz a premier, de iparági berkekben egy ideje kering az a feltételezés, hogy a nagy titkolózás övezte filmet a 2022-es országgyűlési választás előtt tervezik bemutatni.

Egy ilyen időzítés esetén jó eséllyel menthetetlenül átpolitizálódna a film, hiszen nehéz lenne elválasztani a Gyurcsány Ferenc és a baloldal démonizálására épülő, jelenleg is zajló kormányzati kampánytól.

Elképzelhető olyan eshetőség is, hogy nem moziban, hanem egy kereskedelmi csatornán, mutatják be a filmet, ahol várhatóan jóval többen is látnák, mint a köztévén.

