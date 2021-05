Váratlan ügynökvád a Nobel-díjra is esélyes Karikó Katalin ellen

A koronavírus elleni védőoltás kifejlesztésében kulcsszerepet játszó magyar biológus, Karikó Katalin beszervezési adatai keringenek a neten – írja a Telex.hu.



Állambiztonsági kartonja szerint Karikó Katalint 1978-ban valóban beszervezte a szocialista kémelhárítás. A Telex azt írja,

a hír igaz, de Karikó mégsem volt ügynök

A világhírű magyar kutató a Telexnek mondta el, miért írta alá a beszervezési nyilatkozatot, és hogy soha nem jelentett senkiről.

Az elmúlt napokban előkerült egy befotózott oldal egy korábban megjelent könyvből, amely szerint Karikó Katalin, a messenger alapú vakcinák kifejlesztését kutatásaival megalapozó világhírű magyar biokémikus, a BioNTech alelnökéről 43 évvel ezelőtt beszervezési kartont állított ki a magyar állambiztonság.

A dokumentum alapján Karikó Katalint hálózati személyként, köznapi szóval ügynökként tartották számon.

Állambiztonsági 6-os kartonja szerint az 1985-ben Amerikába távozó Karikó Katalint 1978-ban szervezték be. A fedőneve is ismert: Karikó Katalin „Lengyel Zsolt” néven szerepelt az állambiztonság nyilvántartásában.

Az információ egy négy évvel ezelőtt megjelent kötetből származik, melyben egy volt tartótiszt a szocialista időszakban beszervezett Csongrád megyei ügynököket sorolja fel. A kötet kb. 800, az állambiztonság által Csongrád megyében hálózati személyként nyilvántartott személyt azonosított be. Az egyikük Karikó Katalin.

A dokumentumból kiderül az is, hogy ki volt Karikó beszervezője: az a Salgó László. A neve onnan lehet szélesebb körökben ismert, hogy a rendszerváltás után a legmagasabb szintű rendőri karriert futotta be.

A 6-os karton az az irat, amelyet az állambiztonság készített egy beszervezésről, ennek a megléte tehát annyit jelent, hogy az érintettet az állambiztonság beszervezettként tartotta nyilván. A kartonok megtalálhatók az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL), innen származik Karikó Kataliné is.

A Telex azt írja:

Ennyi információ alapján azonban nem lehet kijelenteni, hogy Karikó Katalin az állambiztonság foglalkoztatott ügynöke, a hálózat tagja lett volna.

A magyar bírósági gyakorlat szerint ehhez jóval többre lenne szükség: többek között az ügynök – lehetőleg saját kézzel írt – jelentéseire is. Karikó Katalintól azonban egyetlen jelentés sem található meg az ÁBTL aktái között.

Bálint László, a volt operatív tiszt a könyvében megjelentette Karikó Katalin kartonját is.

Bálint többször lépett fel ügynökvádak utáni perekben is mentőtanúként, és azt állítja, hogy a nyilvántartásba a rendszerváltáskor hamis 6-os kartonokat helyezhettek el. Ungváry Krisztián szerint ez súlyos dezinformáció:

a történész többször érvelt amellett, hogy ez technikailag lehetetlen lett volna, és szerinte arra is csekély az esély, hogy még a rendszerváltás előtt szabálytalanul állítottak volna ki 6-os kartonokat.

Szerinte szélsőséges esetben elképzelhető, hogy az illető nem is tudott róla, hogy hálózati személyként tartják nyilván, bár a gyakorlatban szerinte ez rendkívül ritka. A formálódó Karikó-üggyel kapcsolatban nyilatkozta:

kutatásai során idáig egyetlen esetben látta ezt a védekezést megalapozottnak.

Szerinte az lesz perdöntő, amit Karikó Katalin mond majd az esetleges beszervezéséről, ha megszólal. Önmagában egy ilyen papírnak különösebb erkölcsi jelentőséget nem tulajdonítanék, mert ebből nem következik, hogy például a környezete magánéletéről jelentett volna

Az ügyről természetesen megkérdezte a lap Karikó Katalint is. A világhírű kutató a Telexnek szombaton az alábbi nyilatkozatot tette a véleménye szerint a személyét megbélyegezni szándékozó hírrel kapcsolatban:

Tény, hogy 1978-ban, amikor tudományos segédmunkatársként kezdtem dolgozni, felkerestek, megtaláltak, kényszerválasztás elé állítottak.

Édesapjának az 1956-os forradalomban történt részvételére, „bűnös” múltjára hivatkozva, őt a szakmai munkájnak ellehetetlenítésével fenyegettek meg. Azt tudta, hogy apját 1957-ben felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, munkahelyéről elbocsátották, 4 évig munkát nem kapott. Tudta, hogy működik az a rendszer, félt, ezért aláírta a beszervezésre vonatkozó dokumentumot.

Az ezt követő években semmilyen írásos jelentést nem adtam, senkinek nem ártottam. Tudományos tevékenységem, kutatásaim folytatása érdekében távozni kényszerültem. Az elmúlt 36 év alatti kutatómunkámat, tevékenységemet az emberek gyógyítása érdekében folytattam. Többé soha, senki nem tudott megtörni, céljaimtól eltávolítani.

- nyilatkozta, majd hozzátette:

Ezzel a nyilatkozattal lezártnak tekintem ezt az ügyet.

Karikó Katalint a 6-os kartonja szerint a III/II. Csoportfőnökség alá sorolták be, vagyis kémelhárítóként vették számításba. Ez azt jelentette, hogy a külföldi behatolási kísérletek, például ipari kémkedéssel kapcsolatos elhárításban vártak tőle jelentéseket.

A nyolcvanas évekből ismert olyan amerikai hírszerzési lista, amin 61 célszemély szerepelt a magyar tudományos életből, akikről a CIA környékén azt gyanították, hogy ABC-fegyverekkel (atom-, biológiai és vegyifegyverek) foglalkozhatnak. Bizonyos szegedi kísérletek iránt a szíriai titkosszolgálat is élénken érdeklődött. Szegeden állami ösztöndíjjal is tanultak közel-keleti terroristák, ezért ez a magyar elhárításnak is fontos területe volt

– mondta Orbán-Schwarzkopf Balázs, az ÁBTL kutatója, arról, hogy miért is lehetett érdekes ez a terület a magyar állambiztonság számára.

Karikó Katalinnak 1985-ben, 30 évesen kellett távoznia a Szegedi Biológiai Kutatóközpontból, ezután költözött a családjával együtt Amerikába, ahol Philadelphiában, a Temple Egyetem kapott munkát. Mint több interjúban is elmesélte:

indulás előtt eladták a Ladájukat, az ebből kapott pénzt kislánya játékmackójába varrva vitték át a határon.

A kutató 6-os kartonja szerint ettől az évtől kezdve beszervezett állambiztonsági hálózati személyként „pihentetve volt”.

