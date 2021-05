Ilyen is rég volt! Tüntetés szerveződik a tervezett kínai egyetem ellen

Most, hogy Orbán Viktor, miniszterelnök bejelentette, hogy ismét lehet tüntetni, június 5-ére már be is jelentették az első megmozdulást. Június 5-én a Fundan Egyetem ellen megépítése ellen tiltakozhatnak a részvevők.

Az esemény Facebook-leírása szerint a Fidesz-kormány elmúlt intézkedései közül is kiemelkedik a Diákváros ügye. „Ott tartunk, hogy a Fidesz a magyar diákok lakhatását és jövőjét árusítja ki azért, hogy a kínai diktatúra elitegyetemét hozhassa az országba” – írják, utalva a IX. kerületi Duna-partra tervezett Fudan Egyetemre – írja a Telex.hu.

A Mérce korábbi alapító-főszerkesztője, Jámbor András márciusban jelentette be, hogy indulni fog a Ferencváros és Józsefváros nagy részét magába foglaló 6. számú választókerület ellenzéki előválasztásán. A Szikra Mozgalom tagjai a 2019-es önkormányzati választásokon Baranyi Krisztina, Pikó András és Karácsony Gergely kampányát is segítették.

