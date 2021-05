Pár napig napos idő lesz, aztán megint jön egy hidegfront a hétvégén

Változatos időjárás elé nézünk ismét.

Kedd délután a Dunántúl nagy részén erősen felhős vagy borult lesz az ég, a felhősebb terület határa a Duna-Tisza közéig is elnyúlik majd. Legfeljebb kisebb eső, zápor várható, délnyugaton az ég is megdörrenhet. Keletebbre napos, gomolyfelhős időre van kilátás. Kedd délutántól elsősorban a Tiszántúlon alakulhat ki helyenként zápor, zivatar, a keleti határszél mentén egy-egy hevesebb zivatar is besodródhat.

Fotó: Pixabay

Éjszaka fokozatosan csökken a felhőzet, szerda reggelre mindenütt kiderül az ég. Néhol pára, köd is képződhet. Szerdán túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás. A szél egyre nagyobb területen fordul északnyugatira, és megerősödik. Szerdán az ország nagy részén gyenge vagy mérséklet marad a légmozgás, de a Kisalföldön időnként megélénkülhet a délies szél. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul. A fagyzugokban, a Bakony völgyeiben ennél hűvösebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 19 és 24 fok között várható.

Csütörtökön délutánig szintén napsütéses időben lesz részünk, az ország nagy részén 20-26 fok közé melegszik a levegő. De aztán késő délután a nyugati tájakat záporokkal, zivatarokkal újabb hidegfront éri el.

Az OMSZ szerint pénteken a frontfelhőzet nyugatról kelet felé vonul, de délután már a keleti határvidéken is szűnik a csapadék. Mögötte gomolyfelhők-képződnek, amelyekből néhol futó zápor kialakulhat. Megélénkül, többfelé megerősödik az északnyugati, északi szél. A hajnali 8-14 fokról délutánra 17-22 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A hétvége is csapadékosnak ígérkezik, 16-22 fokra kell számítani.

Forrás: OMSZ