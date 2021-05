Ahogy korábban mi is megírtuk, ma délelőtt motoros futár vitte több lap szerkesztőségébe is a trailert tartalmazó pendrive-ot.

A film szinopszisa úgy szól, hogy

A krimi kapcsán az Indexnek adott először interjút Kálomista Gábor a Megafilm Kft. tulajdonosa, valamint a film másik producere, Helmeczy Dorottya. Készülő politikai krimijük középpontjában valóban Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök őszödi beszéde áll. Kálomista szerint filmje nem propaganda, sőt független, amihez balról is súgtak.

Kálomista Gábor a film témájáról az Indexnek azt mondta:

Hozzátette:

Ez egy valós alapokra épülő politikai krimi lesz. (...) Az előkészületek során beszéltünk olyan emberekkel is, akik annak idején részt vettek az eseményekben, és már nem tagjai annak a politikai közösségnek. Elmondták a saját tapasztalataikat ma is aktív baloldali politikusok is, akiknek nem tetszett, amit akkor tapasztaltak, és elítélik azokat az eseményeket.