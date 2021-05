Kocsis Máté elmondta miért veti meg végtelenül Gyurcsányt és miért kellett volna "eltakarodnia a közéletből"

A szerdai komment háború után, ami Orbán Viktor bejegyzése alatt zajlott Kocsis Máté újabb üzenetet címzett Gyurcsány Ferencnek, ezúttal a közösségi oldalán.

Bejegyzését azzal kezdi, hogy Gyurcsány nagyon szépen, szeretettel és tisztelettel szokott beszélni édesanyjáról, amit megért és helyesnek is vél. Arról is mesél, hogy ő is végtelenül szereti az anyukáját.

Csakhogy az én édesanyámra – sok más emberhez hasonlóan – Gyurcsány gumilövedékkel és füstgázzal támadtatott 2006-ban az Astoriánál. Akkor, amikor a jobboldal az 1956-os forradalom 50. évfordulóját ünnepelte. Ő így ünnepelt.

- emelte ki bejegyzésében.

Önmagában már ezért el kellett volna takarodnia a közéletből. Ezt nem tudom neki megbocsátani soha, ezért vetem meg végtelenül. Ez minden más bűnénél súlyosabb, és az ügy így lett személyes is.

- ezzel folytatta bejegyzését, majd lezárásként azzal folytatja, hogy a Gyurcsányt követő néhány fiatal erről szerinte nem tud és nem is emlékezhet rá, nekik ajánlja a most készülő filmet.

Forrás:Facebook

Címlapkép:MTI/Kovács Attila