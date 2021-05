Exkluzív interjút adott Mészáros: így tervezi az életét Várkonyi Andreával

A Nemzeti Sportnak adott interjújában többek között arról is beszélt a milliárdos, hogy kétlaki életet tervez új feleségével, Várkonyi Andreával – írja a Telex.hu.



A Telex.hu szúrta ki, hogy egy exkluzív interjú jelent meg a fideszes politikussal a Nemzeti Sport oldalán. „Nem fogalmaznék úgy, hogy elköltözöm, egyszerűen csak családi, praktikus okok miatt kétlaki életet alakítunk ki” – fogalmazott Mészáros. Hozzátette, hogy Felcsúton nőtt fel, és nem tudna innen elszakadni, „nagyon ragaszkodom ehhez a régióhoz érzelmileg, munkahelyi és családi okokból is”.

Azonban a mindennapok és a munkánk szükségessé tette egy budapesti bázis kialakítását is. Vagyis Felcsúton is sokat leszek továbbra is, nemcsak amikor meccs van. De akkor, ha csak tehetem, mindenképpen