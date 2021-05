Ha elhagyhatod végre a szobád, menj strandra!

Mindannyiunknak nehéz a hosszú bezártság. Mit csináljunk hát, ha az oltásnak hála ránk szakad a szabadság? Menjünk strandolni!

Talán jó eséllyel fogadhatunk arra, hogy 3.5 millió beoltott körül hatalmas változások történhetnek. Bár a napokban végre kinyithattak a boltok és egyes szolgáltatók, de abban, hogy mi lesz a vendéglátósokkal és a turizmusból élőkkel, még az online kaszinó oldalak sem fogadnának. Nagy esély látszik mindenesetre arra, hogy még pár nehéz hét biztosan vár rájuk. Hát még milyen nehéz azt megtippelni, a nehéz időszak után mikor telhetnek majd meg a termálfürdők és strandok!

Mozduljunk ki és élvezzük az egészséges programokat!

Talán már látszik a kiút a bezártságból és amint lehet, menjünk a szabadba, találkozzunk a barátainkkal, sportoljunk, utazzunk – csak ne feledkezzünk meg arról, ami most igazán fontos: figyeljünk másokra és ha lehet, maradjunk Magyarországon, ugyanis ez számos előnnyel jár. Közös érdekünk, hogy egy ilyen hosszú kényszerszünet után, a nehéz gazdasági helyzetbe került turisztikai- és vendéglátóipart segítsük azzal, hogy megérdemelt pihenésünket hazai szálláshelyeken töltjük el – amivel ráadásul az egészségünket is támogatjuk. Egészségünknek ugyanis – valljuk be – az elmúlt egy év nem kedvezett különösebben.

Hazai gyógyfürdőink és strandjaink lassan fél éve zárva vannak. Bár a fürdők egy darabig még a fürdőrészlegek nélkül ugyan, de nyitva tarthatták volna gyógyászati egységeiket, ennek fenntartása sajnos nem volt gazdaságos a legnagyobb tömegeket vonzó fürdőrészek nélkül. Nem kell mindenkinek gyógymasszázsra, iszappakolásra, esetleg súlyfürdőre vagy szénsavas kádfürdőre mennie, azonban ne feledjük, hogy minden vendéglátós hasonló helyzetben van, ami végső soron mindannyiunk életét befolyásolhatja.

Amint lehet, csobbanjunk!

Járjunk tehát minél gyakrabban fürdőinkbe, hiszen Magyarország területének 80%-a alatt termál-, illetve gyógyvíz található, gyógyvíz-nagyhatalomként pedig egyszerűbb egészségesnek maradni, mint gondolnád. Sokan többezer kilométert utaznak azért, hogy a magyar vizek gyógyhatását élvezhessék. Hasonlóan ahhoz, ahogyan természetessé vált a tudatosabb természetvédelem – amint lehet – éljünk a lehetőséggel és menjünk fürdeni! A csúszdák mellett figyeljünk arra is, hogy némely vizünk gyulladáscsökkentő vagy fájdalomcsillapító hatású (pl. Miskolctapolca vagy Hévíz forrásai), de akad köztük olyan, amely stresszoldó (mint Zalakaros jódos vize), vagy az emésztőrendszert gyógyító (így Harkány vagy Bükfürdő) is. Mindig érdemes utánajárni, mire lehet a leginkább szükségünk, de a legtöbb fürdő annyi lehetőséget és programot kínál, hogy akár többet is kipróbálhatunk.

A strandnyitások némi csúszással, de viszonylag időben megtörténhetnek, ha hihetünk a prognózisoknak, ugyanis jelen állás szerint a 3,5 millió beadott oltást május első felében érhetjük el. Arra azonban készülnünk kell, hogy bizonyos nehézségek – így a maszkviselés – nagy valószínűséggel velünk maradnak. (x)

