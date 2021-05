Hurrá! Végre csökken az üzemanyag ára!

Az elmúlt egy évben soha nem látott magasságokban van mind a benzin, mind a gázolaj ára. Péntekről azonban kevesebbet kell majd fizessünk a tankolásért, köszönhetően a forint dollárral szembeni erősödésének.

A benzin literenként bruttó 6 forinttal lesz olcsóbb, a gázolaj ára pedig bruttó 5 forinttal csökken. Így május végén a 95-ös benzin átlagára 423 Ft/liter; míg a gázolajé 425 Ft/liter lesz – írja a Magyar Hang.hu.

Forrás: 123 RF.com

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője emlékeztetett Virág Barnabásnak, a Magyar Nemzeti Bank alelnökének szavaira. Az alelnök ugyanis május 17-én a Reuters hírügynökségnek adott nyilatkozatában kamatemelést vetített előre az inflációs kockázatok növekedése miatt. Virovácz Péter azt mondta, hogy a jegybank azóta is ezt az üzenetet közvetíti, ami nemcsak erősítette, hanem szinten is tartotta a forint árfolyamát. A piac is beárazta a kamatemelést, vonzóbbak lettek a forinteszközök. A forint dollárhoz mért árfolyama is erősödött: április végén még 300 forint felet járt, azóta pedig mintegy 15 forinttal csökkent az árfolyam – magyarázta.

A nyersanyag-világpiacon jelentős és drasztikus változás ugyanakkor nincs, a Brent típusú olajnak a hordónként ára stabilan 65-68 dollár körül ingadozott az elmúlt időszakban. Ez nem olyan változás, amely indokolna egy ilyen mértékű árcsökkenést indokolna.

A következő időszak áraira vonatkozó kérdésünkre az elemző azt felelte, hogy ingadozó üzemanyagárra számít. Inkább lassan fluktuáló árváltozás jöhet, szerinte drasztikus változás nem várható. Ennek megfelelően 10-20 forintos határokon belül mozoghat az üzemanyag kiskereskedelmi árának változása. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 400-440 forintos sávban lehet az üzemanyagár – attól függően, hogy egy irányba mozog-e a forint-dollár árfolyam, illetve a nemzetközi olajár.

Forrás: Magyar Hang.hu