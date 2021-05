Jakab is nekiment Orbánnak a mai megszólalása után: "És van bőr a képén. Maximum mások fizetéséből él"

Orbán Viktor a szokásos pénteki Kossuth rádiós interjújában azt mondta, hogy őt is megviselte a járvány, hiszen bérből és fizetésből él ő is. Korábban Dobrev és Vágó is reagáltak rá.



Jakab Péter sem maradt ki a sorból, közösségi oldalán azt írja:

És van bőr a képén. Orbán ma azt mondta, hogy – ahogy minden bérből és fizetésből élőt – őt is megviselte a válság, merthogy ő is bérből és fizetésből él. Ő, aki soha egy percet nem dolgozott a Parlament falain kívül. Ő, aki maximum mások béréből és fizetéséből élt mindig is. Ő, aki nem miniszterelnökként fog bevonulni a történelemkönyvekbe, hanem tolvajként, aki ellopott egy országot.

- kezdi bejegyzését, majd azt is hozzátette:

Ez az ember ma azt hazudta, hogy ő tudja, milyen bérből és fizetésből élni. Egy frászt tudja. Lövése nincs arról, mit jelentenek a bizonytalan mindennapok, ahol csak két dolog biztos: az alacsony fizetés és a növekvő ár.

- úgy gondolja a bérből és fizetésből élőket valóban megviselte a válság.

A tolvajokat nem. Orbán legszűkebb köre a válság alatt is 800 milliárddal lett gazdagabb. Nekik a jövő kiszámítható maradt: dől a lé, ahogy eddig is. Minden más meg legyen a bérből és fizetésből élők baja, ahogy eddig is.

- fűzte hozzá.

