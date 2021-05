Direkt36: közpénzből szállt meg luxushotelekben Antall József kisebbik fia, vizsgálatot indít a Miniszterelnökség

Az egykori miniszterelnök Antall József kisebbik fia rengeteg helyen járt az apjáról elnevezett tudásközpont vezetőjeként, ez már a Miniszterelnökség szemét is bökni kezdte.

Hosszú anyagot közölt a Direkt36 a 444 felületén Antall Péterről és az általa vezetett Antall József Tudásközpontról - írja a Telex.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A cikkből többek között kiderül, hogy az alapítvány működését a Fidesz-kormány eddig 4 milliárd forintnyi közpénzzel támogatta meg, amelynek felhasználását eléggé nagyvonalúan kezelte a néhai miniszterelnök kisebbik fia.

Antall Péter fizetése jelenleg havi átlag bruttó 4 millió forint fölött van, eközben pedig millió forintokat utazott el kíséretével (többször a feleségével és annak ikertestvérével), közpénzből luxushotelekben szálltak meg.

A Direkt36 cikke szerint a tudásközpont számos belső dokumentumához is hozzájutottak, ezek alapján derítették ki, hogy a járvány előtt évi 15-20 külföldi utazást bonyolított le Antall Péter a kollégáival, és többek között az ausztrál Ayers Rocknál (Uluru) is megszálltak egy drága hotelben. De jártak New Yorkban, Washingtonban, San Franciscoban, Las Vegasban is, tízmilliókat költve.

A cikk szerint Antall felesége igazgatóhelyettes az alapítványnál, ott dolgozik ikertestvére is. A feleség két vállalkozása is szerződésben áll az alapítvánnyal – írja a lap.

A Direkt36 szerint hiába volt a bőkezű állami támogatás, 2016-ban volt olyan időszak, mikor folyószámlahitelből kellett a béreket fizetni, miközben egy háromfős delegáció skandináv körutat tett. 2018-ban a rendes évi támogatáson kívül még 250 milliót kaptak egy másik kormánypárti alapítványtól, hogy ne legyen szűkös a helyzet. Az alkalmazottak fizetése többször csúszott heteket az elmúlt években.

A lap megkereste a Miniszterelnökséget az üggyel kapcsolatban, amely úgy reagált, hogy vizsgálatot indítanak annak kiderítésére, hogy vajon az AJTK "hatékonyan és céljához méltó módon" használta-e fel a működésére kapott közpénzt.

A teljes történetet ide kattintva lehet elolvasni.

Forrás: Direkt36 via 444.hu, telex.hu