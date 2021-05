Nő az adásvételek száma: az ingatlanpiac kezd visszatérni a koronavírus-járvány előtti állapotba

Idén májusban harmadával nőtt az adásvételek száma – adta hírül a HVG.hu.



Fotó: Pixabay

Úgy tűnik, hogy lassan, de biztosan magára talál a lakáspiac is. 32 százalékkal több használt lakás cserélt gazdát idén májusban, mint 2020 májusában – derül ki az Ingatlan.com közleményéből. Az ingatlanhirdetési portál becslése szerint a hónapban országszerte 11 800 adásvétel történt a használt lakóingatlanok piacán – írja a HVG.hu.

Ez a tranzakciószám már megközelíti a koronavírus-járvány előtti 2019-es év átlagát. Akkor magánszemélyek között összesen közel 146 ezer használt lakás cserélt gazdát, vagyis havi átlagban alig több mint 12 ezer.

Idén májusban a használt lakóingatlanokra 6,8 százalékkal több érdeklődés érkezett, mint egy évvel korábban, a járvány első hullámának idején. A hirdetések száma 10,3 százalékos növekedést mutat éves összevetésben.

Az ingatlan.com szerint a járványhatás lecsengése mellett az állami lakásfelújítási program és a csokos vásárlók illetékmentessége is szerepet játszik a növekedésben. De aki a koronavírus-járvány miatt halogatta a lakásvásárlást, az is most pótolja azt.

Forrás: HVG.hu, Ingatlan.com

