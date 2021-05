A Jobbik stabilan áll az ellenzék élén támogatottságban

A Jakab Péter-vezette párt még mindig az ellenzék élén áll, így most már látható, hogy nem csak egy hónapra szólt az előnyük – írja a Telex.hu a Republikon Intézet felmérése alapján.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A Republikon legújabb adatai szerint a Fidesz-KDNP támogatottsága a korábbi csökkenés után kis mértékben ismét növekedett, mind a teljes népesség, mind a pártválasztók körében, jelenleg 32 illetve 47 százalékon állnak – írja a Telex.hu.

Eközben a Momentum és a DK is 1-1 százalékpontot veszített áprilishoz képest, a teljes népesség és pártválasztók között is, miközben a Jobbiknak sikerült megőrizni az erősödését.

Jelenleg a Momentum a teljes népességben 7, a pártválasztóknál 11 százalékkal bír, a DK pedig ennél kicsit magasabb, 8 és 12 százalékkal. Eközben a Jobbik 10 és 14 százalék támogatottsággal bír a két csoportban, ezzel pedig májusra stabilan a legnépszerűbb ellenzéki párttá vált a korábban radikális párt.

Az intézet adataiból az is kiderült, hogy az MSZP szintén stagnált, a teljes népességben 6, a pártválasztók között 9 százalékos a támogatottsága. A Párbeszéd, az LMP és a Mi Hazánk sem változtatott helyzetén, a Párbeszéd és LMP továbbra is 1 százalékkal bírnak a teljes népességben, és 2 százalékkal a pártválasztók körében. A Mi Hazánk továbbra is 1 százalékkal bír mind a teljes népesség, mind a pártválasztók körében. Az MKKP a teljes népességben továbbra is 1 százalékon áll, a pártválasztók körében 1-ről 2 százalékra erősödtek, míg bizonytalanok aránya 32-ről 33 százalékra nőtt.

Arra is kitértek, hogy az ellenzéken belül az erőviszonyok nagyságrendileg nem sokat változtak, két különálló blokk alakult ki, négy, nagyjából hasonló támogatottságú középpárt (Jobbik, DK, Momentum, MSZP) és négy tartósan jelenlévő, de kitörni egyelőre nem tudó kisebb párt (Párbeszéd, LMP, MKKP, Mi Hazánk).

Forrás: Republikon Intézet, Telex.hu

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd