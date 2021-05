Az OECD szerint 2022-re rendeződhet a magyar gazdaság helyzete

A magyar gazdaság a vártnál gyorsabban térhet vissza oda, ahonnan a válság előtt esni kezdett – írja a HVG.hu.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) javította a Magyarországról szóló előrejelzését – adta hírül a HVG.hu. E szerint idén 4,6 százalékkal nőhet a magyar gazdaság. Ezzel az év végére már a 2019. végi szint 99,2 százalékán állhat a GDP-nk, 2022 első negyedévében pedig már meg is haladhatja a válság előtti szintet.

Az OECD elemzése kiemeli: a járvány harmadik hulláma nagyon sok emberéletet követelt, de Európa egyik leggyorsabb oltási kampányának köszönhetően gyors volt az újranyitás. Emiatt a belső fogyasztás nagyot nőhet, és az is segíteni fogja a növekedést, hogy más európai országok magukhoz térnek, így ott is nagyobb lesz a kereslet a magyar áruk iránt. Ezzel együtt a bérek tovább emelkedhetnek, az infláció pedig idén és jövőre is 3,9 százalékos lehet – írják.

Az optimizmus mellett a jelentés némi kritikát is tartalmazott. Magyarországon még tovább kell csökkenteni a munkát terhelő adókat és járulékokat, környezetvédelmi adókat kellene emelni a fenntarthatóságért, illetve dolgozni kell azon, hogy nagyobb legyen a magyarországi munka termelékenysége.

