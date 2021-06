Népszava: 65-70 iskolában van valamilyen járványügyi intézkedés

A PDSZ szerint a hivatalos számoknál is több az eset, sokszor viszont nem rendelnek el karantént, csak hazaküldik a gyereket kontaktkutatás nélkül.

A Népszava az Emberi Erőforrások Minisztériumának nem annyira pontos tájékoztatása alapján kiszámolta, hogy körülbelül hány iskolában lehet valamiféle járványügyi védekezés – ezek alapján jutottak arra, hogy 65-70 iskolát érinthetnek a rendelkezése.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Az EMMI ugyanis csak arról téjékoztatta őket, hogy több mint 60 iskolában van hatályban jelenleg is valamilyen járványügyi intézkedés. A szaktárca adatai szerint az óvodák 0,15 és az iskolák 0,5 százalékában egy-egy csoport vagy osztály érintett renndkívüli szünet, illetve digitális munkarend elrendelésében.

A lap az EMMI korábbi számadatát vette alapul (mintegy 13500 iskolai feladatellátási hely van az országban), azok alapján jutottak a 65-70 darab érintett iskola következtetésre.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) egyik ügyvivője szerint a hivatalos adatok nem minden esetben fedik a valóságot. Nagy Erzsébet arról számolt be a lapnak, több olyan esetről is tudnak, ahol a gyereket egyszerűen hazaküldték, miután megfertőződött és ez kiderült, kontaktkutatást nem végeztek, hivatalosan nem rendeltek el az érintett osztály számára karantént. Szerinte ez aggályos, mint ahogy az is, hogy a gyerekek, tanárok hozzátartozóit nem tesztelik.

A Népszava érdeklődött a tanárok és diákok teszteléséről a minisztériumnál, de erre nem kaptak választ.

Forrás: nepszava.hu