Van pénz lóvéra: 600 milliót kapott Demeter Szilárd

Több, mint 600 millió forintnyi tőkét biztosít az állam a Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozására.

Április végén szavazta meg az Országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely létrehozta a Magyar Kultúráért Alapítványt, amely lényegében a Demeter Szilárd vezette Petőfi Irodalmi Ügynökség vagyonkezelője Az új szervezet rögtön több tízmilliárdos ingatlanvagyont kapott az államtól. Hozzájuk került többek közt a Zichy-kastély, a Bem rakparti Andrássy-palota, a Hajógyári-sziget déli része, de megkapták az alkotóházakat és művésztelepeket birtokló Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. is – írja a Telex.hu.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A könnyűzenéért felelős miniszteri biztos, Demeter Szilárd a Mandinerben írt arról márciusban, hogy a könnyűzenei programja 23 milliárd forintos támogatást kap, és tervei szerint öt éven belül egy popkulturális központot is kialakítanak Óbudán. Áprilisban írtunk arról a kiszivárgott belső levelezésről, amely szerint már el isdőlt, hogy Orbán Viktor elfogadta Demeter Szilárd tervét. Az elképzelés szerint Vizoviczki-birodalomként is elhíresült Hajógyári-szigeten a volt hajógyár helyén 3000 fős rendezvényhelyszínt építenek meg; lesz kiállítóterem, például egy Rockmúzeum; valamint próbatermeket, közösségi tereket és társművészeti helyeket alakítanak ki, és középtávú tervként szerepel az A38 Hajó Hajógyári-szigethez való költöztetése is.

Forrás: Telex.hu