Kádár-villa-ügy: több mint 200 millióra perlik a magyar államot

Folytatódik az évek óta tartó pereskedés.

Tavaly decemberben a Külgazdasági és Külügyminisztérium lett a vagyonkezelője a Rózsadombon lévő, impozáns villának, amely egykor Kádár János és felesége otthona volt. Azonban a 173 négyzetméteres alapterületű ház jogi helyzete rendezetlen a hosszú évek óta tartó peres eljárások miatt – írja a Blikk.hu. A Kádár-villából végül mintegy 20 év után, 2019 májusában tették ki a lakókat, azaz a Veres családot.

A lapnak Veres Laura, Veres Sitván lánya nyilatkozott:

Már húsz éve ott laktunk, amikor 2019 májusában egy nappapírt találtunk a kerítésre tűzve. Azon az állt, hogy a Magyar Állam végrehajtást kért az önkényesen elfoglalt ingatlan miatt, amit ki fognak üríteni, és nekünk 48 óra alatt el kell hagynunk a házat

– kezdte, majd hozzátette:

Másfél nap alatt nem tudtunk mindent elvinni, nekem is ott maradt sok holmim, amit végül másfél év küzdelem után kaphattam meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől. Sok jelentős értékű eszköz maradt a házban, amit elszállítani nem tudunk.

A pereskedés oka most elsősorban az, hogy a család 2003-ban felújította a villát, sőt, egy új szintet is építtettek rá. Erre állítólag nem kaptak használatbavételi engedélyt, bár Veres Laura szerint minden engedélyt beszereztek. A vállalkozó szerint a ráépítés költsége 140 millió forint volt, ezen felül közel 100 millió forintos felújítást is végre hajtottak, ezért több mint 200 milliót követelnek az államtól. Veresék a Fővárosi Törvényszékre benyújtott új keresetükben azt kérték, állapítsák meg a közös tulajdon létrejöttét, és mondják ki: a magyar állam jogalap nélkül gazdagodott a beruházással.

