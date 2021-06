Petíciót indítottak a kínai vakcinával beoltott, de sikertelen antitest-teszten átesettek – több ismert kutató is beállt mögéjük

Ingyenes antitestvizsgálatot és újraoltást szeretnének. Facebook-csoportot szerveztek, Orbán Viktort és Müller Cecíliát is megkeresték, akciójukat pedig virológusok is támogatják.

Ingyenes antitestvizsgálatot és újraoltást szeretnének azok, akik, bár megkapták a kínai vakcina második adagját is, a rajtuk elvégzett antitestvizsgálat alapján nem szereztek immunitást a SARS-Cov-2 vírussal szemben. A kezdeményezésre egy Facebook-csoport szerveződött, amely petícióval, illetve levélben próbál segítséget kérni a döntéshozóktól és a szakemberektől – írja a 24.hu.

A kezdeményező Englohner Beátát egyébként nem a kínai vakcinával oltották be, de az édesanyját igen, és az ő antitestvizsgálatának eredménye negatív lett, vagyis az édesanyjában a kínai vakcina két dózisa ellenére sem alakult ki immunitás e teszt alapján a koronavírussal szemben: a vizsgálat nem mutatott ki a vérében ehhez megfelelő számú antitestet.

Beáta kérdezősködni kezdett, és azt tapasztalta:

sokan hasonlóképpen jártak, ezért május elején úgy döntött, hogy létrehoz egy Facebook-csoportot,

amely a Sinopharm-vakcinával oltottak negatív laboratóriumi eredményeit gyűjti.

Beátáék nem csak a közösségi médiában aktívak. Több minisztériumnak, személyesen Orbán Viktornak, Müller Cecíliának, valamint számos, a tudomány területén tevékenykedő szakembernek küldtek levelet, amelyben segítséget kérnek a Sinopharmmal oltott, immunitást mégsem szerzett emberek problémáinak megoldására.

Beátáék levelére több szakember is támogatóan reagált, és hangsúlyozták, követeléseik jogosak. Pusztai Erzsébet infektológus egyetértéséről biztosította a kezdeményezést, ahogy Rusvai Miklós víruskutató is indokoltnak tartja a kéréseiket, de támogatja őket Duda Ernő virológus is, ahogy sok sikert kívánt az ügyükhöz Kemenesi Gábor víruskutató is.

Sarkadi Balázs pedig szurkol, hogy Beátáék kezdeményezése sikeres legyen. Mint ismert, többek közt az orvos-biológus akadémikus volt az, aki április végén hangsúlyozta, sürgősen kutatni kellene a kínai vakcinával oltottak immunitását.

Falus András az Indexnek azt mondta,

A Sinopharm-vakcina beadása után a visszajelzések alapján nem termelődik olyan specifikus antitest, amilyen a többi oltóanyag esetében termelődik. Ez az antitest felismeri a vírust, és neutralizálja, vagyis semlegesíti. Nagy probléma, hogy nem tudjuk, hányan küzdenek azzal a problémával, hogy megkapták ugyan a két védőoltást, de nem szereztek immunitást

A Széchenyi-díjas immunológus megemlített egy május végén lezárult vizsgálatot, amelyben egy állami szerv méri a lakosság antitestszintjét, de ilyenről nyilvánosan csak az Emmit vezető Kásler Miklós beszélt, és ő az év végét adta meg a kutatás zárásaként.

Falus szerint nagy szükség lenne egy alapos felmérésre, hogy korrekt, hiteles eredményt kapjon a lakosság, és lássa, hogy mennyire védett. A jelen helyzetben viszont úgy véli, az államnak ingyenes ellenanyagszint-mérést kellene biztosítana, hiszen ebben az ügyben mindenki vétlen, akinek most ellenőriznie kell a szintet.

