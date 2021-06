Visszatér a kilencvenes évek csokornyakkendős politikusa

A Pálinkás József nevével fémjelzett párt színeiben indul.

Fotó: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A rendszerváltó parlament tagja volt, 1990-ban függetlenként, de kvázi az MDF támogatásával – nem indítottak ellene jelöltet – került be az országgyűlésbe, később megalapította a Köztársaság Pártot, aminek elnöke is volt, valamint vezette a Vállalkozók Országos Szövetségét. Nagyon sokan emellett a csokornyakkendőiről emlékezhetnek Palotás Jánosra, aki most bejelentette, hogy visszatér a politikába, és 1994 után a parlamentbe is szeretne visszajutni.

Az expolitikus, aki most már nem is ex, a Blikknek adott interjút, amelyet a Telex idéz.

Ebből kiderül, hogy a Pálinkás József-féle Új Világ Néppárt jelöltje lesz az ellenzéki előválasztáson a XVI. kerület és Zugló egy része alkotta 13. számú egyéni választókerületben. Annak idején is a XVI. kerületben lett képviselő, most

„ugyanúgy a XVI. kerületben lakom, ott is indulok, de már Zugló egy része is beletartozik a választókerületbe”

– nyilatkozta.

Forrás: telex.hu

