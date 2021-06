Az őszödi beszéd 15. évfordulója határozta meg a Kossuth rádió Jó napot, Magyarország! című műsorának június 1-i adását, amelyben szokatlan módon több betelefonáló sem értett egyet az uralkodó narratívával – írta meg a Telex.

A műsorban egy szokatlan hozzáállású betelefonáló, János volt először a vonal túloldalán, akivel a következő beszélgetés zajlott le. A Telex leírta szó szerint, ezt idézzük most:

János: Én sokat vagyok ilyen idősebb korosztály között, akik már láttak karón varjút, és nagyon sokuknak az a véleménye, hogy egyik kutya, a másik eb.

Műsorvezető: Hm…

János: Ez alatt azt kell érteni, hogy például a parlament előtt leültem egy padra, és egy úriemberrel ott beszélgettünk, és azt mondja, az itt a baj, hogy ez a Gyurcsány meg ez az Orbán egymásnak adják a stafétabotot. Aztán elgondolkoztam rajta, hogy mit mondott ez. Hát, bizony…

Műsorvezető: Egymásnak adják?

János: Igen. Hát, már korábban a Gyurcsánytól átvette az Orbán. És annak az úriembernek nem tetszett egyik se. És nagyon sokan így vannak vele, hogy nem tetszik egyik se…

Műsorvezető: Valahogy mindig voltak közvetítő személyek, már bocsánat, akik egyébként a két személy között helyezkedtek el. Ugye Medgyessy Péter vagy éppen Bajnai Gordon, akire gondolhatunk ebben az esetben.

János: Igen-igen-igen. Na, és ez a Doblev, vagy, hogy mondják? Klára.

Műsorvezető: Dobrev, Dobrev Klára.

János: Dobrev Klára. Most büszkélkedik azzal, hogy neki a férje el merte mondani az igazságot. Na, most lehetséges az, hogy van benne valami igazság, amit mond, merthogy legalább nem csináltak kárt az embereknek. Tehát akkoriban még a földtörvény olyan volt, hogy bárkinek eladhattam a földet, most nézzük meg a fideszes földtörvényt, nem lehet bárkinek eladni a földet. Tízen eldöntik, hogy én kinek adjam, és nem annak adom, akinek én akarom.

Műsorvezető: János, a következő dolog az, ami…

János: És itt van ez a köztársasági elnökünk. Áder János úr. Hát hogyha el kellene neki számolni vele, hogy mit tevékenykedett azon kívül, hogy a környezetvédelemmel foglalkozik… Nem tudom, környezetvédelmi miniszter, vagy mi lesz belőle?

Műsorvezető: János, őszinte leszek, földdel kapcsolatban nem tudok önnel beszélni…

János: De én tudok!

Műsorvezető: (nevetve) Én viszont nem. Maradjunk annyiban, hogy én nagyon szívesen beszélgetek önnel, de azért ha ilyen téma van, azért nem ártana némi háttérinformációt az embernek magához vennie ezzel kapcsolatban. Nézze ezt el nekem!

János: Még visszatérve Áder Jánosra…

Műsorvezető: Ne Áder Jánosról beszéljünk, bocsásson meg, hanem inkább erről a témáról, ami a téma. Jó?

János: Én csak összehasonlítom a kettőt…

Műsorvezető: Mindig örömmel hallgatom, de megmondom őszintén, hogy nem ez a téma, és nem szeretnék totálisan másról…

János: Értem én, védeni kell a rendszert.

Műsorvezető: Nem kell védeni a rendszert, nem ez a téma, János.

János: Nem lehetünk tárgyilagosak, mert véletlenül az utcán találjuk magunkat, ugye? Attól fél maga is.

Műsorvezető: Nem tudom. Nem gondolom, hogy ettől félnem kellene. Majd meglátjuk. Egyébként…

János: A lényeg az, hogy nagyon sok embernek az a véleménye, hogy…

Műsorvezető: János!!

János: …hogy egyik se az igazi.

Műsorvezető: Hadd kérdezzek valamit! Azt mondta, hogy elmondta az igazságot Gyurcsány Ferenc, igaz? De hát ezt zárt körben mondta el, nem?

János: Mindegy, elmondta.

Műsorvezető: De zárt körben mondta el!

János: Jobb, hogy nem csinált semmit, mint ha olyan törvényeket hozott volna, mint a földtörvény, ami most van érvényben. Á, ne taglaljuk… Nézzenek utána, akit érdekel!

Műsorvezető: Egyszer, ha ez téma lesz, János, én ígérem, hogy nagyon szívesen beszélgetek önnel. Egy kis időt hagyjon nekem, hogy utána tudjak ennek nézni, jó?

János: És ezen el is bukhat Orbán Viktor! Ezen a földtörvényen. Mert a Jakab István és az agrárkamara olyan törvényeket talál ki, ami a nagyüzemek malmára hajtja a vizet.

Műsorvezető: Ferenc! (Itt eltéveszti a betelefonáló nevét) Nem tudok ebben a kérdésben állást foglalni. Mindenesetre legközelebb folytatjuk!

János: Ez a Gyurcsány nem annyira fekete ördög, mint amilyennek le van festve!

Műsorvezető: Tehát ön szerint nem az, köszönjük szépen!