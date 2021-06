Nem késlekednek: Szijjártó bejelentette, hogy 2022-ben elhelyzik a Paks 2 első betonelemeit

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ma Oroszországból jelenkezett be, és hírül adta, hogy mi mindent sikerült elérnie a magyar államnak az utóbbi napok tárgyalásai során.



Szijjártó a napokban a Gazprom és a Roszatom vezetőjével is tárgyalt, ezek eredményeiről pedig Facebook-oldalán számolt be – írja az Index.hu.

A Roszatom vezetőjével az új paksi atomerőmű-beruházás felgyorsításáról tárgyaltunk, úgy értékeltük, hogy szeptember végére minden adva lesz, hogy a második fázisba lépjen az építkezés

– mondta. Hozzátette, hogy a létszámcsökkentés lassítja a Paks 2-tervek engedélyezését, az Atomenergia Hivatal jelenleg is szakemberhiánnyal küzd. Ennek ellenére, most már biztos, hogy a Paks 2 első betonelemeit 2022-ben már el is helyezik.

A miniszter a Gazprom vezérigazgatójával a magyar–orosz hosszú távú gázvásárlási megállapodásról egyeztetett, amely lejár szeptember végén. Szijjártó Péter elmondta, hogy a stratégiai cél az, hogy Magyarország földgázellátásának teljes biztonsága érdekében mindig legyen előnyös, rugalmas és hosszú távú megállapodásunk.

Ezzel kapcsolatban megkötötték az elvi egyezséget, amely szerint október 1-jétől életbe léphet az új megállapodás, amely 15 évre szólhat, rugalmas árképzéssel.

