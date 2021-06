Kőkemény tények: 15 milliárdot kapart össze az Orbán-klán hét év alatt

Tiborcz hétmilliárddal gazdagodott.

Fotó: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Jó időzítéssel sikerült – vélhetőnek viccesnek szánt – megjegyzést tennie saját jövedelmi helyzetére Orbán Viktornak. A G7 gazdasági portál idézi: a kormányfő múlt pénteken a Kossuth Rádiónak adott szokásos heti interjújában úgy fogalmazott:

Újra kell indítani a gazdaságot. Mert azért megviselt bennünket. Nemcsak a vállalkozásokat, hanem bennünket munkavállalókat is, akik bérből és fizetésből élünk, én is közéjük tartozom, szóval bennünket is megviselt ez a járvány.