Az oltástól nem lesz három fülünk – kiakadt Zacher Gábor

Az oltásellenesek annyi butaságot mondanak, hogy az félelmetes − mondta Zacher Gábor, a hatvani kórház főorvosa az RTL Klub műsorában. Hozzátette: az embereknek fel kellene fogniuk, hogy az oltás nem avatkozik bele a genetikába.



Kép:Pixabay

Ettől nem lesz három fülünk. Egy barátommal beszéltem tegnap, 71 éves, azt mondta, hogy beleavatkozik a genetikájába. Mondom, mit akarsz? Hetvenegy évesen? Ettől nem fog jobban fölállni a farkad, de rosszabb se lesz maga a történet. Szóval annyira stupid gondolatok jönnek elő az emberekből, hogy az valami rettenetes

− idézte fel oltásellenes tapasztalatait a toxikológus, aki szerint most egy kicsit fellélegezhetünk, de felhívta a figyelmet, hogy az oltási hajlandóság lecsökkent. Szerinte az önkormányzati képviselőknek is körbe kellene járniuk a körzetüket, hogy érdeklődjenek, mindenki felvette-e az oltást.

Mint mondta, ilyen ütemben akkor sem fogjuk elérni a nyájimmunitást, ha a gyerekeket is elkezdik oltani. Mesélt arról is, hogy őt mint egészségügyi dolgozót is megviselte a járvány. Azon sem csodálkozik, hogy megemelkedett a függőségek száma.

Zacher Gábor szerint minél több poszt-Covid-intézetet kell létrehozni, mert nagyon sokaknál fognak jelentkezni a poszt-Covid-tünetek.

A nyári nyitásról elmondta: lehet jósolni, hogy milyen következményei lesznek, de felesleges. Hangsúlyozta:

fel kell venni az oltást, hogy „a mutáns mutánsának a mutánsát le tudjuk győzni”, és ne legyen negyedik hullám.

Pozitívnak tartotta, hogy azokat az óvintézkedéseket, amelyeket bevezettek a járvány visszaszorítása érdekében, nem egyik pillanatról a másikra hagyják el az emberek, hiszen harminc-negyven százalékuk továbbra is hordja a maszkot, attól függetlenül, hogy már nem kötelező.

Forrás:Index.hu/RTL

Címlapkép:Pixabay