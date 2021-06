Karácsony Gergely szerint a kormány máris meghátrált a Fudan-ügyben

A budapesti főpolgármester és ellenzéki miniszterelnökjelölt-jelölt szerint a közösség ereje meghátrálásra késztette a kormányt.

Facebook-oldalán nyilatkozott meg Karácsony Gergely budapesti főpolgármester a hétvégén a Fudan egyetem beruházása és a kormány ellen tartott tüntetés után (ami miatt a kínai kormány eléggé felháborodott).

Karácsony Gergely főpolgármester, az ellenzéki miniszterelnök-jelölti előválasztáson induló politikus, a Párbeszéd társelnöke beszédet mond a kínai Fudan Egyetem budapesti kampuszának létrehozása ellen meghirdetett tüntetésen a Parlament előtt, a Kossuth Lajos téren 2021. június 5-én.

Fotó, címlapkép: MTI/Balogh Zoltán

Mint bejegyzésében olvasható, Karácsony szerint ismét bebizonyosodott, hogy

a közösség ereje meghátrálásra kényszeríti még Európa legerőszakosabb, legcinikusabb, legönzőbb kormányát is. Az első győzelem tehát megvan, nem egyik, vagy másik politikus győzelme, hanem a közösség erejének győzelme, a tiétek.

Az ellenzék egyik miniszterelnökjelölt-jelöltje pár következtetést is levont abból, hogy Gulyás Gergely miniszter vasárnap már arról magyarázott, lehet majd népszavazást tartani a Fudan-beruházás ügyében.

Szerinte eleve nem a kormány "kegyén" múlik a népszavazás, valójában

tök mindegy tehát, hogy a kormány támogat-e egy népszavazást Fudan-ügyben, vagy sem. Népszavazás lesz. És nem akkor, amikor a kormány kegyeskedik megengedni, hanem amikor mi úgy akarjuk.

Karácsony szerint az is sunnyogás, hogy azt emlegeti a kormány, ha a beruházás feltételei ismertek lesznek, akkor lehet népszavazás. Ezeket a feltételeket a kormánynak kellene nyilvánosságra hoznia, ezt ő már pár hete kezdeményezte is. Hozzátette, a Diákváros beruházásánál ismertek a feltételek, ezt kell megépíteni és nem mást. Erről népszavazást tartana, a héten el is kezdi az egyeztetéseket erről.

A miniszterelnökjelölt-jelölt szerint a Diákváros és a Fudan egyetem ügye nem lehet csak budapesti ügy, mivel a kínai egyetem tervezett több mint 500 milliárdos költsége minden magyart érint adósság formájában, ráadásul a Diákváros a vidéki fiatalok lakhatását segítené. Ezek miatt pedig országos népszavazást kell tartani ezekről. Ő a kínai adósság ellen és a vidéki fiatalok lakhatása mellett áll ki.

Tudomásul veszem, ha a kínai követség sajtószóvivője a belügyeikbe való beavatkozásnak veszi, ha olyan szavakat használok, mint „demokrácia”, „jogállam”, „emberi jogok”. De mivel én ezekben hiszek, ezeket fogom használni ezután is. Az persze érthető, ha Kína a saját politikai-gazdasági befolyásának növelése érdekében cselekszik, az az elfogadhatatlan, ha a magyar kormány Magyarország érdekei helyett szintén a kínai politikai-gazdasági befolyásszerzést szolgálja ki. Ezért mondtam: mi nem a kínai emberek ellen tüntettünk, hanem Magyarország szuverenitásának sunyi kiárusítása ellen

- fogalmaz a bejegyzésében Karácsony, aki a hétfői nappal meg is kezdi az egyeztetést a többi ellenzéki kormányfőjelölttel arról a levélről, melyet a kínai vezetésnek kívánnak elküldeni. Valamint ismét hivatalosan kezdeményezni fogja a kormánynál, hogy hozzanak nyilvánosságra minden tárgyalási anyagot, amit eddig a kínai Fudan egyetem ügyében és a kínai hitel ügyében keletkezett. Emellett elkezdi az egyeztetéseket a népszavazás kiírásának feltételeiről is.

A közösségünk az első győzelmet elérte a kormány meghátrálásával, Magyarország akkor nyer, ha olyan kormánya lesz, amely nem árusítja ki az ország szuverenitását, amely a 99 százalék érdekét szolgálja, és nem az 1 százaléknyi kiváltságos kevesek magánérdekeit., ahol a hatalom embereinél fontosabb az emberek hatalma. Szóval, folyt. köv…

- zárta a bejegyzését Karácsony Gergely budapesti főpolgármester.

Forrás: facebook.com/Karácsony Gergely