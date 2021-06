Fideszes képviselőt is fenyegettek egy verekedés után Jászapátiban

Hangosan mulatozó tömeg miatt hívták segítségül Jászapátiban a körzet fideszes országgyűlési képviselőjét, Pócs Jánost – tudta meg a Telex.

Mivel az egyik szomszédot megverték Pócs fokozott rendőri intézkedést kért. A képviselő szerint a zenész, akit tudomása szerint a rendőrök elvittek, meg is fenyegette őt.

Pócs János Facebook-posztjában azt írja a keménykedőnek:

A fenyegető üzeneted megkaptam. Várlak, de várnak még rád máshol is!

Pócs János a Telexnek azt mondta, a zenész és családja nagyszabású bulit rendezett Jászapátiban, mert az egyik gyerek elsőáldozását ünnepelték. Pócs szerint mintegy kétszáz vendég volt a buliban, „az ország minden pontjáról érkeztek a emberek, lakodalom méretű bulit csaptak”. Még az esti órákban is tombolt a zene, így az egyik szomszéd kérte, hogy vegyék lejjebb a hangerőt. Ezután Pócs szerint a buli résztvevői utánamentek a reklamáló szomszédnak, és a házában vagy az udvarán meg is verték. Pócs azt mondta,

súlyosabb, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett a szomszéd, akit mentő vitt el a helyszínről.

A szomszédok Pócsot is segítségül hívták, aki ki is ment a helyszínre, és ő is szólt a rendőrségnek, fokozottabb intézkedést kért. „Ha valaki a segítségemet kéri, akkor az a dolgom, hogy odamenjek, és segítsek” – mondta a Telexnek a képviselő, aki korábban Jászapáti polgármestere is volt.

Először csak egy kisebb rendőri egység érkezett, aztán később még több, 60-80 rendőr jött a helyszínre. Pócs arról is beszélt, hogy egy „hírhedt” helyi csapatról van szó, évekre nyúlik vissza a konfliktus a helyiek és a társaság között.

A Jászberényi Rendőrkapitányság csoportosan elkövetett garázdaság bűntett megalapozott gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettesek ellen.

