Van, ahol nem lesz műtét, nappal lehet csak szülni. Komoly kórházi átszervezésre utal egy dokumentum.

Nagy átalakítás várható a magyar kórházakban, az RTL Híradó szerint ez a következtetés vonható le abból a dokumentumból, ami a csatorna birtokába került.



Kép:Pixabay

A csatorna információi szerint hét kórházban megszűnne az aktív betegellátás, ezek közül egyben a krónikus is, további tizenháromban pedig nem végeznének műtéteket a jövőben.

Az RTL szerint a kérdéses dokumentumot az Országos Kórházi Főigazgatóság készítette a múlt héten. Ebben benne van, hogy

a kisvárosi kórházakban csak nappal lehetne szülni, és ügyeleti időben a nagyobb, megyei kórházakba kellene menniük a kismamáknak.

A dokumentum a Fekvőbeteg-ellátási struktúra átalakításának szempontrendszere 2021 címet kapta. Ebben többek közt arról írnak, hogy

ahol a betegforgalmi adatok alapján indokolt a műtétes osztály (pl. sebészet, traumatológia) megtartása, ott is törekszünk arra, hogy az ügyeleti feladatokat megyei kórház (vagy Budapesten a centrumkórház) lássa el a jövőben

A dokumentum szerint elsődleges szempont a szervezeti integráció megvalósítása, a nappali kórházi ellátási formák szélesebb körben való alkalmazása, és hogy

Magyarország Kormányának családtámogatási, családközpontú szemlélete okán megfogalmazódott az az elvárás, hogy a jelenleg rendelkezésre álló szülészeti kapacitások ne koncentrálódjanak a megyei intézményekbe

A dokumentum szerint a budapesti fekvőbeteg-ellátás jelenlegi struktúrája széttöredezett, az intézmények területi ellátási kötelezettsége ugyancsak több kórházhoz rendelten jelenik meg, több szakmában, [így] ennek feloldása a fejlesztések legfőbb feladata.

Az RTL által bemutatott anyagban úgy összegeznek, hogy “a fenti alapelveket alkalmazva, az országos aktív ágyszám 2472 ággyal csökken”, ezeknek jelentős részét viszont szakápolási és krónikus kapacitássá konvertálják azokon a telephelyeken, “amelyeken továbbra is egészségügyi ellátás fog megvalósulni”. Azt is írják, hogy “az aktív ellátás 6 telephelyen szűnik meg, további egy telephelyen a krónikus ellátás is megszűnik és kerül át a szociális szférához”. A műtétes szakmák tekintetében pedig elmondható – folytatódik a dokumentum –, hogy “azok 13 telephelyen szűnnek meg vagy alakulnak át”.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság a csatorna kérdésére azt közölte, hogy a dokumentum egy munkaanyag, a benne lévő adatokról pedig még nem született a döntés.

Forrás:RTL.hu/HVG.hu

Címlapkép:Pixabay