"Karácsony Gergely beszéde a tüntetésen egyértelműen egy miniszterelnök-jelölti beszéd volt" – Jól kirajzolódik a miniszterelnök-jelölti mezőny állítja a politológus

Lakner Zoltán úgy látja, Karácsony Gergely beszéde, amit a Fudan Egyetem elleni tüntetésen mondott, egyértelműen egy miniszterelnök-jelölti beszéd volt.



Lakner Zoltán az ATV Start című műsorában arról beszélt:

Magyarország nem egyedülálló a világon abból a szempontból, hogy nagyon szélsőségesen polarizált a közélet, és ebben láthatóan haladunk előre, úgy érzi, ez csak rosszabb lesz.

Úgy gondolja, lesz egy meccs annak kapcsán, hogy tényleg másfél év múlva lehet-e csak népszavazást tartani, emellett viszont a Fudan-törvény, ahol konkrét telkek átadásáról van szó, bent van a parlament előtt, csak úgy lehet ezen változtatni, ha ezt innen kihúzzák.

Ha ez megtörténik, ezt az ügyet el lehet vágni, hasonlóan mondjuk az internetadó ügyéhez, de a másfél év belengetése azt is jelenti, hogy a következő választás témája lehet ez az ügy

- magyarázta.

Szerinte Karácsony Gergely beszéde a kínai egyetem elleni tüntetésen egyértelműen egy miniszterelnök-jelölti beszéd volt, de szerinte ebben nincs meglepő – ha van egy verseny, és vannak bejelentett versenyzők, akkor ők versenyeznek.

Úgy látja, Karácsony nyelvvizsga-ügye számíthat, mert most van két egymással szemben álló nagy pártblokk, ami egy nagy fejlemény, és van jó pár százezer választó, aki nem blokk-szinten gondolkodik.

Hogy ők milyen üzeneteket kapnak, az fontos, nem véletlenül próbálja a kormány "koptatni" Karácsonyt. Persze a törzsközönség az ellenzéki oldalon csak megerősödik a döntésében

- tette hozzá Lakner.

Nem lesz meglepetés?

A politológus szerint jól kirajzolódik a miniszterelnök-jelölti mezőny. Szerinte érdekes, hogy Jakab Péter hogyan tudta kihasználni az időt, míg Karácsony Gergely és Dobrev Klára nem jelentette be indulását, és most ők ezt hogyan próbálják behozni, lereagálni. Az, hogy Karácsony Nyírtasson jelentette be jelöltségét, vagy hogy Dobrev országjárásra indult, egyértelműen egy reflexió arra, hogy Jakab a vidéket szólítja meg.

