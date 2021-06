Minderről a VG gazdaságpolitikai csúcskonferenciáján beszélt a kormányfő szerda délelőtt.

Új korszakhoz érkeztünk, és már nem gazdaságvédelmi intézkedésekre, hanem újraindítási intézkedésekre van szükség

– jelentette be Orbán Viktor. Ezt két operatív törzs fogja majd irányítani.

A gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzset Szijjártó Péter fogja vezetni, és lesz társadalmi élet újraindításáért felelős operatív törzs is, amelyet Novák Katalin vezet majd

– tette hozzá.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a társadalom egyik csoportja sem omlott össze, nem csődöltek be a családok, holott a szülők egy részének otthon kellett maradnia a kisebbekkel, miközben dolgozniuk is kellett volna. Hasonlóképpen a vállalkozások is helytálltak, amit mutat, hogy továbbra is több mint 4,5 millióan dolgoznak.

Ez 50 ezerrel kevesebb, mint mint egy évvel korábban, de kétszer ennyi munkahelyet kell teremteni

– szögezte le a miniszterelnök, hozzátéve, hogy ez benne van a gazdaságban. A munkanélküliségi rátánk éppen csak 4 százalék fölött van, az eurózóna gazdaságaiban eközben 8 százalékos.

Lezárult a gazdaságvédelem időszaka, most a gazdaság újraindítás jön

– hívta fel a figyelmet a kormányfő.

Forrás: VG.hu