Döbbenetes választ adott Orbán, amikor Mészáros gazdagodásáról kérdezték

A mai Kormányinfón téma volt az is, hogy a 100 leggazdagabb magyar listáját már nem Csányi Sándor, hanem Mészáros Lőrinc vezeti.

„Minden szabályt be kell tartani és minden adót be kell fizetni”

- jelentette ki Orbán Viktor. A kormányfő szerint az ilyen listákról csak annyit tud megállapítani, hogy azok résztvevőinek 80 százaléka még mindig baloldali, a cél sokkal inkább az egyensúly lenne, vagyis több jobboldali szereplő kellene a gazdaglistákra.

„Messze vagyunk még a kívánatos egyensúlytól”- véli.

Orbán elővette régi mantráját, miszerint aki fideszes, az jobboldali, aki meg nem, az balos.

Jobboldalon az a szabály, hogy az üzletet és a politikát nem szabad összekeverni, ez így volt Antall József, Boross Péter és az ő esetében is. Szerinte a baloldalon pont az ellenkezője látható: nagytőkések és üzletemberek vezetik a baloldalt és válnak miniszterelnökké, jó példa erre Medgyessy Péter, Bajnai Gordon vagy Gyurcsány Ferenc

- mondta.

Arra a kérdésre, hogyan kommentálná, hogy a válság ideje alatt is 185 milliárd forinttal tudta bővíteni Mészáros Lőrinc a vagyonát, Orbán Viktor úgy felelt, ha valakinek sok pénze van, akkor két szabályt kell követnie, amit a kormány elvár: minden szabályt be kell tartani és minden adót be kell fizetni.

Több bevétel, több adó, a költségvetés jól jár

– hangsúlyozta, hozzátéve, ugyanez az álláspontja a családtagjai gazdagodásával kapcsolatban is.

Forrás: hvg.hu

Fotó: MTI/Beliczay László