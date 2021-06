Hosszú interjút készített Mészárossal az Index, izzasztó kérdések nem voltak, Orbánhoz fűződő viszonyát sem firtatták

Az Indexnek adott exkluzív interjút az éppen házasodni készülő gázszerelő-üzletember. Orbán valahogy nem került szóba, a foci igen.

Székesfehérvár, 2007. szeptember 26. Mészáros Lőrinc és Orbán Viktor. MTI Fotó: Beliczay László

Mészáros Lőrinc nagyon ritkán szólal meg nyilvánosan, most azonban a 100 leggazdagabb magyar legfrissebb kiadványa szerinti első helyezett az Indexnek beszélt többek között a Mészáros Csoportról, az Opusról és a Magyar Bankholdingról. A vállalkozó az elmúlt öt évben meghússzorozta vagyonát, és a 100 leggazdagabb magyar legfrissebb kiadványa szerint az ország leggazdagabb embere lett az idén csaknem 500 milliárd forint vagyonnal.

Mészáros azt ezt firtató kérdésre elmondta:

Aki egy kicsit is járatos az üzleti életben, az tudja, ezek vagyonbecslések, nem készpénzállományról van szó. Cégek becsült értéke, amelyet sok tényező befolyásol. A valódi értékét a tulajdonomban álló cégeknek nem elsősorban pénzben mérem, hanem értékteremtő képességben. Egy óriási vállalatcsoportot működtetünk, csaknem 30 ezer alkalmazottal a gazdaság szinte minden szegmensében, vagyis a magánszférában mi vagyunk a legnagyobb foglalkoztatók. Ha ezekből a szempontokból vizsgálja valaki a Mészáros Csoporthoz tartozó cégeket, akkor jogosnak tartom, hogy az élmezőnyben szerepeljünk. E mögött teljesítmény áll.

Hozzátette:

Sokkal inkább azt látom a támadások mögött, és ezért elfogadom és megértem, hogy sokaknak nem tetszik az én elkötelezett jobboldali kiállásom. Mivel ma Magyarországon jobboldali kormány van, érthető számomra, hogy az ellenzék a Mészáros Csoporton és más, jobboldalhoz kötődő gazdasági szereplőkön keresztül támadja a kormányt. Egyébként ami a listákat illeti, emlékeztetnék Orbán Viktor miniszterelnök egyik korábbi megjegyzésére, amelyet egy újságírói kérdésre adott: „vannak, akik azért fizetnek, hogy felkerüljenek egy listára, és vannak, akik azért, hogy le”. Én nem tulajdonítok különösebb jelentőséget az említett listáknak.

Szóba került az interjúban az úgynevezett felcsúti per is. Fekete-Győr András, a Momentum miniszterelnök-jelöltje kilátásba helyezte Mészáros elszámoltatását. Az üzletember szerint ugyanakkor Fekete-Győr az ilyen típusú fenyegetésekkel azt a közösséget is támadja, „amelyet mi úgy hívunk, Mészáros Csoport.”

Mint említettem, csaknem 30 ezer dolgozó tagja ennek a közösségnek, ennyi családnak nyújtunk tisztes megélhetést, munkán alapuló biztonságot.

Hozzátette:

nincs félnivalója egy esetleges kormányváltás után sem, egy ekkora vállalatot ugyanis csak transzparensen lehet működtetni.

Közölte azt is,

amióta visszavonultam a közélettől, politikai kérdésekkel nem foglalkozom, de köztudottak a politikai nézeteim, mint ahogyan az is, hogy szurkolok, hogy a jelenlegi nemzetépítő politikai közösség folytathassa a munkát. Szerintem a jobboldal nyerni fog.

Nem igaz, hogy mi mindent viszünk

Az Index kérdése szerint a közbeszerzések tekintetében „a legtöbbet hangoztatott vád, hogy Mészáros mindent visz”, a milliárdos ugyanakkor ezt is az ellenzéki politikusok és média számlájára írja. Mészáros szerint „balliberális tévhit, hogy a munkákat odaadják a vállalkozóknak”, a munkáik döntő többségéhez nyílt eljárásokkal jutnak, ahol a legkedvezőbb ajánlat győz. A pályázatok 95 százaléka nyílt és hirdetménnyel induló eljárás, amelyen bárki részt vehet, tette hozzá.

Azt persze nem állítom, hogy ellenséges közegben dolgozunk, mint, mondjuk, 2002 és 2010 között, amikor sorra kaptuk a NAV-ellenőrzéseket, folyamatosan vagyonosodási vizsgálatokat rendeltek el ellenem

– fogalmazott. Mészáros elmondta azt is, hogy csoportszinten tavaly 1200 milliárd forintos árbevételük volt, „ezzel mi vagyunk Magyarország legnagyobb építőipari cége”.

A koronavírus-járvány hatásaival kapcsolatban azt mondta Mészáros Lőrinc, hogy szerinte a válság még nem zárult le, a hatásai később is jelentkezhetnek. Az építőipar nem állt le a járvány idején, jól állta a sarat, de a bankszektor nehézségekkel küzdött, bár ennek ellenére nem teljesített rosszul. És hozzátette, hogy

jól teljesítettek a mezőgazdasági érdekeltségeink, amelyek megduplázták tavaly a bevételeiket.

Ez annak köszönhető, hogy a pandémia rámutatott, stratégiai jelentőségű az élelmiszer-előállítás. A vállalatcsoport életében mérföldkő volt a Tigáz megvásárlása és a még folyamatban lévő Titász-tranzakció. A két cég által megvalósulhat az áram- és gázszolgáltatás szinergiája, ami jelentősen növelheti a vállalatcsoport hatékonyságát.

A beszélgetésben felmerült, hogy a járványhelyzet túlélésében bizonyára nagy szerepet játszott a Hunguest Hotelsnek nyújtott 17,7 milliárd forintos állami támogatás is a szállodafelújításokra. Mészáros kiemelte, hogy a Hunguest Hotels csak a harmadik körös pályázatban tudott részt venni. Az első körben csak a panziókkal, kisebb turisztikai létesítményekkel lehetett pályázni, a másodikban a 100 szoba alatti szállodák pályázhattak, és csak a harmadik körben jelentkezhettek a pályázatra a több mint 100 szobával rendelkezők. Ráadásul „azok a szállodák, amelyek a felújítás miatt nem zártak be, a koronavírus mindhárom hulláma és az üzemszünetek alatt is csaknem ezer munkatársnak biztosították a megélhetését egy rendkívül válságos időszakban.”

Nemzetközi terjeszkedésükkel kapcsolatban elmondta: szívesen terjeszkednek az építőiparban, „szeretnénk a környező országokban erőteljesebben jelen lenni, Horvátországban, Szlovákiában és Romániában komoly terveink vannak. De nem csak a régióban gondolkodunk:

most vásárolunk Líbiában két céget, erőmű-karbantartó vállalatokat.”

Mészáros Lőrinc az Indexnek adott interjújában beszélt arról is, hogy

szerinte a piacnak 350 forintra kellene árazni az Opus papírjait, ezt erősíti meg az Equilor legutóbbi, áprilisi elemzése is.

Hozzátette: ő csak egy a részvényesek között, és bár a részvények többségével ő rendelkezik, a napi üzletmenetre nincs befolyása.

A Magyar Bankholding Zrt.-vel kapcsolatban Mészáros Lőrinc elmondta, hogy a tulajdonosok azt szeretnék, ha a fúzió 2023-24-re lezárulna, addig viszont a három bank ugyanúgy működik majd, mint eddig. Hozzátette: "meghatározó, de 50 százalék alatti részesedése lesz a Mészáros Csoportnak a bankban."

Mészáros szerint a Magyar Bankholding mindenféleképp tőzsdei cég lesz, és a tervek szerint jelentős részvénycsomag kerül ki közkézhányadba.

A fúzió utáni tervek között szerepel, hogy létrehozzanak egy alternatív bankolási lehetőséget, ahol olyan termékeket árusítanának, amelyeket a Magyar Bankholdighoz hasonló nagy bank nem tud, vagy nem akar. Ilyen módon akarnak eljutni az olyan emberekhez, akiknek problémás a pénzintézetekhez való hozzáférésük.

Válásával és a vagyonmegosztással kapcsolatban annyit árul el, hogy utóbbi már szeptemberben lezárult, „nincsenek vitás kérdések köztünk.” Várkonyi Andreával való kapcsolatáról is megszólalt, amiről ITT írtunk.

Az interjúban szóba került a foci is

A felcsúti csapatról Mészáros közölte,

Nagyon boldog vagyok, hogy ismét a dobogón végzett a csapat. Annak viszont még jobban örülök, hogy az ezüstérmes csapat kezdőjében 5-6 saját nevelésű játékosunk van. Ezek a fiatalok nálunk nevelkedtek, végigjárták az utat, és most már van, aki ott kopogtat a válogatott ajtaján

Hozzátette:

Amiben még fejlődnünk kell, hogy a transzferértéke is magas legyen a magyar játékosoknak. Van összehasonlítási alapom az eszéki klubbal, ahol évente 10–13 millió euróért értékesítenek játékosokat, nálunk ez ma még elképzelhetetlen összeg.

A Telex a fenti hosszú Index interjú kapcsán emlékeztetett,

az Indexet tavaly nyáron a Telex szerkesztőségét alkotó újságírók azért hagytak el, mert veszélyben érezték a lap függetlenségét.

Az Index azóta a kormánymédiában jelentős befolyással rendelkező Vaszily Miklós érdekeltségébe került, aki Mészáros médiaügyi jobbkeze és üzlettársa is egyben: vezérigazgatóként dolgozott a vállalkozó tulajdonában álló Echo TV-ben, tavaly pedig az ő tőkéjéből alapította meg a Pesti TV mögötti céget.

A Telex így levonta a következtetést

Az interjú közben nem kellett attól tartania a vagyonát az Orbán-kormány hatalomra kerülése óta 407 milliárd forintosra növelő üzletembernek, hogy igazán izzasztó kérdéseket kap.

A Mészáros gazdagodásával kapcsolatos aggályok két kósza felvetés erejéig kerültek csak elő a beszélgetésben.

Ellenben az élőbeszédben használt nyelvezetre a legkevésbé sem emlékeztető interjúban hosszan beszélgettek a cégcsoport jövőjéről üzleti szempontból, a magánéletről is szó esett, és a cikkben kapott egy külön keretes részt a Mészáros-csoport jótékonysági tevékenysége is. Mindeközben a hosszú interjúban a vállalkozó Orbán Viktorhoz fűződő viszonyát nem firtatta az újságíró.

- teszi hozzá a Telex.hu.

Forrás: Index.hu, 24.hu, Portfolio.hu, Telex.hu

Címlapkép: MTI Fotó: Beliczay László