"Kell gyomor egy kurzusfilmhez, de tudjuk , hogy a Kálomistának van" – Kovács Gábor az Elk*rtuk című filmről

Nagy média érdeklődés övezi továbbra is az Elk*rtuk című filmet, amiről mi is írtunk több alkalommal. Legutóbbi cikkünket itt olvashatja.

Az Indexnek nyilatkozott a filmmel kapcsolatban Kovács Gábor producer, az Üvegtigris-filmek atyja – írja a 24.hu.

– mondta az interjúban Kovács Gábor. Szerinte ez a produceri szakma lejáratása, és fontos lenne a producereknek felelősséget vállalniuk azért, hogy mibe kényszerítik bele a bajban lévő filmszakmai dolgozókat.

Az Üvegtigris-filmeket is jegyző Kovács elmondta,

ő is csinálna érzékeny témákról, például a NER működéséről filmet, de erre aligha kapna pénzt, ahogy most sok, korábban minőségi filmekkel bizonyított filmes nem kap, míg megvannak azok is – Rákay Philip, Bayer Zsolt, Eperjes Károly, Lajos Tamás, Kálomista Gábor –, akik bármire pályáznak, nyernek is.