30 fok is lehet szombaton, délutántól azonban zivatarok jöhetnek

Szombat délutántól egy hidegfront köszönt be az országba, amely zivatarokat hozhat, emiatt a nappali 30 fokból késő estére 19 fok is lehet. Vasárnap is van esély a csapadékra.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szombaton napközben megnövekvő fátyol- és képződő gomolyfelhők zavarhatják a napsütést, majd késő délutántól, estétől északnyugat felől vastagabb felhők érkeznek. Napközben helyenként, nagyobb valószínűséggel a Dunántúlon számíthatunk záporra, zivatarra, majd estétől egy hidegfront érkezik északnyugat felől, amely mentén intenzív zivatartevékenység valószínű. A meteorológiai szolgálat a zivatarveszély miatt két mgye kivételével (Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar) az ország egész területére elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 30 fok között várható. Késő estére 19, 24 fok közé hűl le a levegő.

A késő esti órákban hidegfront éri el térségünket, ezért átmenetileg mindenütt megnövekszik, majd az éjszaka második felétől észak, északnyugat felől csökken a felhőzet, reggelre az ország nagyobb részén már kevés lesz a felhő. A front mentén több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, amelyet viharos széllökések és jégeső kísérhetnek. A front nyomában nagy területen megerősödik az északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 19 fok között várható.

Vasárnap napközben már sok napsütés várható általában kevés, keleten ugyanakkor több gomolyfelhővel. Helyenként – nagyobb eséllyel – a Tisza-mentén, illetve a Tiszántúlon fordulhat elő zápor, aztán estére mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugati, északi szelet erős, néhol viharos lökések kísérik. A hőmérséklet a délutáni órákra 21, 27 fok közé emelkedik.

