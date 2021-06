Pákh Imre szerint a Munkácsy-gyűjteménye nem eladó, cáfolta Mészáros Lőrincet

Mészáros Lőrinc egy pénteken megjelent interjúban nyilatkozott arról, hogy megvenné Pákh Imre Munkácsy-gyűjteményét. A gyűjtő szerint azonban ilyenről szó sem volt.

Mint ismert, pénteken jelent meg interjú a tavaly a kormány által ledarált Indexnél egy interjú Mészáros Lőrinccel, aki jelenleg az ország egyik leggazdagabb embere. (Az interjúról, annak visszhangjáról itt írtunk bővebben.)

Az interjúban Mészáros megemlítette, hogy megvenné Pákh Imre műgyűjtőtől a Munkácsy-gyűjteményét, de még nem jutottak dűlőre. A műgyűjtő azonban a hvg.hu kérdésére elmondta – miután ő is elolvasta az interjút –, hogy

ez azért nem egészen így volt.

Pákh Imre műgyűjtő beszél Munkácsy Mihály Az énekes című festményének bemutatóján a Szolnoki Galériában 2019. február 19-én.

Fotó, címlapkép: MTI/Mészáros János

Elmondása szerint miután megtudta, hogy az Andrássy úti Kogart Ház Mészároshoz került, megkereste a vállalkozót (mivel érdekelte kiállítóhelyként a ház), és többször is találkoztak, ám

arról, hogy ő megveszi a Munkácsy-gyűjteményemet, nem volt szó, már csak azért sem, mert nem is volt eladó

Állításai szerint nem is festményvásárlás volt a téma, hanem egy ónálló Munkácsy-múzeum létrehozása, ebben a cégben lettek volna fele-felerészben tulajdonosok, és ide vitte volna be apportként a festménygyűjteményét. Ez a közös üzlet végül mégsem jött össze több ok miatt is, amiből a legfontosabb az volt, hogy Pákh ragaszkodott egy önálló Munkácsy-múzeum létrehozásához, míg Mészáros más célokra is használta volna a Kogart Házat.

Én azt gondolom, hogy tartozunk Munkácsynak egy saját múzeummal, ő máshogy gondolta, és mivel ő az ingatlan tulajdonosa, én ezt tiszteletben tartom

- mondta el a lapnak Pákh Imre, és hozzátette:

nem minden üzlet siker, van ez így

A műgyűjtő a hvg.hu-nak elárulta, a debreceni fideszes polgármesterrel vannak tárgyalásban, hogy az ország második legnagyobb városában lehessen egy önálló Munkácsy-múzeum, mivel a városban a festő már "be van vezetve" (a Déry Múzeumban található megy Munkácsy trilógiája). Tervei szerint nemcsak múzeum lenne a jövőbeni intézmény, hanem oktatási színtér és kutatóműhely is.

Pákh Imre Mészáros azon mondatait is cáfolt, hogy gyűjteményében 60 Munkácsy-kép van, mert szerinte ez a szám már a 70-et érte el az elmúlt hetekben bekövetkezett vásárlásokkal. Elmondása szerintr Munkácsy Mihálynak főleg Amerikában lappang sok képe, mostanában egyre többen adják el ezeket. A 70 festmény mellett körülbelül 50 Munkácsy-grafikája is van, de ezekhez folyamatosan vásárol hozzá, vagyis a gyűjteménye folyamatosan bővül. Szerinte

Mozarthoz, Klimthez hasonlóan egy brand lehetne Munkácsy, aki egyet jelent a minőséggel.

Pákh Imre 2019 elején azzal került a hírekbe, hogy eladta az államnak Munkácsy Golgota című festményét 3 milliárd forintért.

