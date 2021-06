Villamosmegállót tarolt egy autós és egy villamos is kisiklott a XIX. kerületben

A kerület Ady Endre útján történt mindkét eset, de nincs összefüggés a kettő eset között. Sem a balesetben, sem a kisiklásban személyi sérülés nem történt.

Az MTI számolt be arról szombaton délelőtt pár fotóval, hogy a XIX. kerületben az Ady Endre úton kisiklott egy villamos (szerencsére személyi sérülés nem történt). A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a Facebook-oldalán is megjelent az eset, de azóta már arról is hírt adtak, hogy helyreállt a 42-es villamos vonalán a közlekedés.

Egy kisiklott villamos visszaemelésén dolgoznak a XIX. kerületben, az Ady Endre úton 2021. június 12-én. A balesetben személyi sérülés nem történt.

Fotók: MTI/Mihádák Zoltán

Az MTI két fotóval arról is beszámolt, hogy szintén a XIX. kerületben az Ady Endre úton történt egy baleset is, amelyben egy személyautó (a fotó alapján egy Audi típusú SUV) letarolt egy villamosmegállót. A jármű eddig tisztázatlan körülmények között szaladt bele a villamosmegállóba, a balesetben személyi sérülés nem történt.

Összetört személygépkocsi a XIX. kerületben, az Ady Endre úton egy villamosmegállóban 2021. június 12-én.

Fotók, címlapkép: MTI/Mihádák Zoltán

Forrás: mti.hu, facebook.com/BKK Info