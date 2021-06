Rétvári: mi vagyunk a Kárpát-medence legstabilabb, domináns országa

Minden szabad országnak saját történelemértelmezésének kell lennie, és nem lehet egy nemzet sikeres, ha nem tudja múltját összességében sikeres teljesítményként megítélni – hangoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szombaton Budapesten.

Rétvári Bence a Kosáry Domokos Történelemverseny eredményhirdetésén elmondott köszöntőjében kiemelte: harminc évvel a rendszerváltás után a külső narratívák kényszerétől végleg meg kell szabadulnunk, és végképp szabadon kell értelmezni történelmünket.

Rétvári szerint minden időszakban

minden nagyhatalom – amelynek célja volt Magyarországot a saját érdekkörében tartani – igyekezett a magyar történelemszemléletet is átalakítani saját értelmezése szerint.

Egy harminc éve szabad ország polgáraiként "nem indulhatunk ki másból", csak a nemzeti szuverén történelemértelmezésből, és úgy kell tekinteni történelmünkre, hogy abban a magyar nemzeti érdek alapján mi volt fontos, lényegtelen, helyes és helytelen – mondta az államtitkár.

Kitért arra: a szuverenitás fontos része, hogy egy büszke országnak fenn kell tartania magának a jogot arra, hogy a saját történelmét önmaga értelmezze, és a világ történéseit is a saját országa szemszögéből értelmezze.

Rétvári Bence szerint a legfőbb bizonyítéka a magyar történelem sikerének, hogy magyar nemzetként "most is itt vagyunk". "Azért vagyunk itt", mert az idők során a vesztes csaták mellett nyertes csaták és jól megkötött kompromisszumok is születtek. Ezek nélkül

"nem lennénk ma" a Kárpát-medence legnépesebb, legstabilabb, domináns országa kulturális, katonai és gazdasági viszonylatban – hangsúlyozta az államtitkár.

Mint mondta, helyes történelmi önképből lehet csak reális jelenkori önkép, és egy, a magyarság sikereit felmutatni merő történelemtanítás lehet csak az alapja egy sikeres magyar nemzetnek – emelte ki az államtitkár.

A Kosáry Domokos Történelemversenyt a Történelemoktatók Szakmai Egyesülete szervezi ötödik éve a 7-10. évfolyamos diákoknak. A versenyen – amely az országos tantervi követelményekre épül – kilencszáz tanuló mérhette össze tudását korcsoportos bontásban helyi, regionális, majd országos szinten.

Forrás: MTI

Fotó: MTI/Mónus Márton